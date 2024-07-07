الأحد 07 يوليو 2024
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خارج الحدود

مصرع 11 شخصا جراء انهيارات أرضية بسبب الأمطار في نيبال

نيبال،فيتو
نيبال،فيتو

 قال مسؤولون اليوم الأحد، إن أمطارًا غزيرة تسببت في وقوع انهيارات أرضية وسيول؛ ما أسفر عن مصرع 11 شخصًا على الأقل، خلال الـ 36 ساعة الماضية كما أدى ذلك إلى إغلاق طرق رئيسة سريعة.

انهيارات أرضية في نيبال

وقال المتحدث باسم الشرطة وفقًا لوكالة "رويترز"، إن ثمانية لا يزالون في عداد المفقودين، إما جرفتهم السيول، وإما دفنوا في الانهيارات الأرضية، بينما أصيب 12 بما يستدعي العلاج في المستشفيات.

وقال المتحدث فرق الإنقاذ تحاول رفع الردم جراء الانهيارات الأرضية وفتح الطرق، مضيفًا أن معدات ثقيلة تستخدم لإزالة الأنقاض.

 

وفي العاصمة كاتمندو المحاطة بالتلال، فاضت عدة أنهار عن ضفافها، وغمرت المياه الطرق والعديد من المنازل.

وبثت وسائل إعلام محلية مشاهد لسكان يخوضون في المياه التي وصلت إلى الخصر، وآخرين يستخدمون الدلاء لتفريغ المياه من المنازل.

ولقي ما لا يقل عن 50 شخصًا حتفهم في أنحاء نيبال جراء  وفيضانات وصواعق منذ منتصف يونيو، عندما بدأت الأمطار الموسمية السنوية.

ويلقى المئات حتفهم كل عام جراء انهيارات أرضية وسيول متكررة الحدوث في نيبال، ذات الطبيعة الجبلية خلال موسم الرياح والأمطار الموسمية الذي يبدأ عادة في منتصف يونيو ويستمر حتى منتصف سبتمبر.

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