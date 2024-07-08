نائب فرنسي يكشف موعد اعتراف باريس بالدولة الفلسطينية

قال النائب الفرنسي أنطوان لومون، اليوم الإثنين، إن فرنسا ستعترف بدولة فلسطين فور تولي الحكومة الجديدة.

كذلك أكد حزب "فرنسا الأبية" أحد أحزاب اليسار أن الحكومة الجديدة ستعترف بدولة فلسطين.

زعيم اليسار الفرنسي يعتزم الاعتراف بدولة فلسطين

وتعهد زعيم اليسار الفرنسي، جان لوك ميلونشون، بالاعتراف بدولة فلسطين، وذلك بعدما أظهرت النتائج الأولية تقدم اليسار في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، التي أُجريت أمس الأحد.

جان لوك ميلونشون، فيتو

وقال ميلونشون: "سننفذ برنامجنا بالكامل، ومن ضمنه الاعتراف بدولة فلسطين".

تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة

وأضاف ميلونشون أن على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يعترف بهذه الهزيمة، وعلى رئيس الوزراء، جابرييل أتال، أن يرحل، كما يجب على ماكرون الآن أن يعهد بتشكيل الحكومة إلى الجبهة اليسارية.

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