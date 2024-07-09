الثلاثاء 09 يوليو 2024
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خارج الحدود

التحقيق مع زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا لهذا السبب

لوبان، فيتو
لوبان، فيتو

قال مكتب المدعي العام في باريس، اليوم الثلاثاء، إنه فتح تحقيقا مبدئيا في اتهامات بشأن تمويل غير قانوني لحملة زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبان في السباق الرئاسي لعام 2022 الذي خسرته لصالح الرئيس إيمانويل ماكرون.

وأوضح مكتب المدعي العام أن التحقيق الذي فُتح في الثاني من يوليو، يأتي في أعقاب تقرير صدر العام الماضي عن اللجنة الوطنية لحسابات الحملات الانتخابية والتمويل السياسي التي تدقق في نفقات المرشحين وتمويلهم.

 

حسابات الحملات الانتخابية والتمويل السياسي

وسينظر المكتب في اتهامات تتعلق بالاختلاس والتزوير والاحتيال وقبول مرشح أثناء حملة انتخابية لقرض.

وسبق أن نفت لوبان وحزبها ارتكاب أي مخالفات فيما يتعلق بتمويل الحملة الانتخابية.

وبشكل منفصل، من المقرر أن تتم محاكمة لوبان في وقت لاحق من هذا العام إلى جانب 27 آخرين بتهمة إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي، وهي اتهامات فندها حزب لوبان أيضا.

 

استخدام الأموال المخصصة للمساعدين البرلمانيين في الاتحاد الأوروبي

وهدف التحقيق الخاص بتلك المحاكمة، والذي فُتح في عام 2016 إلى التأكد مما إذا كان الحزب الذي كان يحمل حينها اسم الجبهة الوطنية قد استخدم الأموال المخصصة للمساعدين البرلمانيين في الاتحاد الأوروبي لدفع رواتب موظفين يعملون في الحزب.

وترشحت لوبان التي كانت رئيسة للحزب حتى عام 2021 ضد ماكرون في الانتخابات الرئاسية عامي 2017 و2022 وقد تترشح مرة أخرى في عام 2027.

 

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