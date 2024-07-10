بعد الهرم وأبو النمرس.. تفاصيل ثالث جولات محافظ الجيزة في منشأة القناطر.. توسعة مدرسة نكلا الثانوية بتكلفة 15 مليون جنيه.. وتطوير شامل لمستشفى مبارك المركزي (صور)

قام المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بجولة ميدانية ثالثة إلى مدينة منشأة القناطر، وشملت الجولة تفقد العديد من المشاريع الهامة في مجالات التعليم والبنية التحتية والصحة، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من جودة الأعمال.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن مشروعات رفع كفاءة وتدعيم البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحي بالقرى المحرومة أو التي تعاني من عدم تقديم الخدمة بالجودة المطلوبة تحظى بأهمية كبيرة في ملفات العمل اليومية.

تصريحات محافظ الجيزة جاءت خلال جولته لمتابعة أعمال التوسعة بمحطة معالجة الصرف الصحي بقرية أم دينار بمركز ومدينة منشأة القناطر لخدمة عدد من القرى بالمركز وتشمل أم دينار والرهاوي ومنطقة المصنع بنكلا.

ووجه المحافظ بتذليل أية معوقات قد تطرأ على سير العمل مشددا على تسريع وتيرة الأعمال والالتزام بالتوقيتات المحددة لتحقيق الاستفادة من المشروع.

محطة معالجة الصرف الصحي بقرية أم دينار

وأشار المحافظ إلى أن محطة معالجة الصرف الصحي بقرية أم دينار والتي تعمل حاليا بطاقة 10 آلاف م٣ وخلال شهور سيتم مضاعفة طاقة العمل بها لتصل إلى 20 ألف م٣ يوميًا في إطار خطة رفع كفاءتها وتطويرها والتي تشمل توسعة دائرة الاستفادة من المحطة للمواطنين والمناطق المحرومة ورفع طاقة التشغيل لها من خلال تطوير المحطة لتصل إلى ٣٠ ألف م ٣ خلال عام.

وأكد المحافظ المتابعة الدورية لنسب التنفيذ بمشروعات البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحي لإدخال تلك الخدمات بالقرى المحرومة في إطار خطة الدولة نحو توفير سبل المعيشة الكريمة للمواطنين والتسهيل عليهم.



زيارة مستشفى مبارك المركزي

وقام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بزيارة تفقدية لمتابعة سير العمل بمستشفى مبارك المركزى بمركز ومدينة منشأة القناطر للوقوف على حجم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وانتظام العمل بالورديات وأقسام الطوارئ والعناية المركزة.

ووجه المحافظ مدير مديرية الشئون الصحية بالانتهاء من أعمال التجديد وصيانة شبكات المرافق بالمستشفى والتى من المقرر تنفيذ أعمال تطوير شامل لها بالمرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

المرور على أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة

وشملت جولة المحافظ المرور على أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة وقسم الأشعة وقسم الأطفال المبتسرين وبحث مع مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة ومدير المستشفى الاحتياجات ومتطلبات رفع كفاءة العمل بها.

وخلال حديثه مع عدد من المواطنين من متلقي الخدمات الطبية داخل المستشفى اطمئن المحافظ على مستوى الخدمات المقدمة لهم ومدى توافر الأدوية والأطقم الطبية على مدار اليوم.

كما اطلع محافظ الجيزة منهم على أبرز المعوقات التي تواجههم مؤكدًا أنه يتابع بشكل دوري تلافي الملاحظات ومدى تحسن مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين المترددين على المستشفى.

تفقد محطة مياه الشرب بمنشأة القناطر

وتفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة محطة مياه الشرب بمنشأة القناطر في إطار جولاته الميدانية للوقوف على نسب تنفيذ المشروعات.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن أعمال التوسعة بالمرحلة الأولى للمحطة والتي انتهت أعمالها بقدرة ٤٠ ألف م٣ وتخدم مدينة منشأة القناطر وقرى الأخصاص وأم دينار وكفر حجازي والرهاوي ونكلا وجزاية.

وأشار إلى أنه جار تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال التوسعات للمحطة لتصل قدرتها الإجمالية الي ٨٠ ألف م٣ وذلك لتوسيع دائرة الاستفادة للمواطنين حيث من المقرر أن تخدم قرى القطا وأبوغالب والحاجر وبني سلامة وأتريس وكفر أبو حديد ووردان.

زيادة كميات المياه وحل مشكلة الانقطاعات

وأكد محافظ الجيزة أهمية الجهد المبذول خلال الفترة الماضية والذي أسفر عن زيادة كميات المياه التى تم إضافتها من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة والتوسعات مما ساهم في حل مشكلة الانقطاعات وضعف ضغوطات المياه بالعديد من القطاعات.

ووجه المحافظ بالمتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها وتذليل أية معوقات قد تطرأ علي سير العمل، مشددا علي تسريع وتيرة الأعمال والالتزام بالتوقيتات المحددة.



وتابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ميدانيًا أعمال تنفيذ مأخذ مياه من فرع رشيد بنهر النيل للمشروع القومي "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي ضمن المشروع العملاق الدلتا الجديدة لاستصلاح الأراضي بمحور الضبعة بالظهير الصحراوي لمدينة ٦ أكتوبر.

زراعة ٧٠٠ الف فدان

وأكد محافظ الجيزة أن المشروع يعد من أهم المشروعات الزراعية على أرض محافظة الجيزة حيث يستهدف المشروع زراعة ٧٠٠ الف فدان والتى دشنتها الدولة لتعظيم الفرص الإنتاجية في مجال استصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي بهدف توسيع الرقعة الزراعية للبلاد لتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية وسد الفجوة في السوق المحلي ما بين الإنتاج والاستيراد.

وقد استمع المحافظ لشرح توضيحى لمسارات المشروع وبحث النقاط المتعارضة مع المشروع وبحث الاستجابة لمطالب الأهالى بالقرى المجاورة للمشروع من خلال عمل مسارات بديله وطرق خدميه لمداخل القرى المجاورة للمشروع.



توسعة مدرسة نكلا الثانوية المشتركة:

واستكمل محافظ الجيزة جولته بتفقد الأعمال الإنشائية لتوسعة ورفع كفاءة مدرسة نكلا الثانوية المشتركة والتى تشمل إقامة مبنى تعليمي جديد بتكلفة 15 مليون جنيه ويضم 12 فصلا ومعامل وصالة أنشطة وغرف إدارية.

التوسع فى إنشاء مدارس جديدة

وأكد المحافظ على أهمية التوسع فى انشاء مدارس جديدة ودخولها الخدمة لاستيعاب الكثافات الطلابية الكبيرة التي تعاني منها العديد من مدارس المحافظة إلى جانب أهمية إضافة مبانى جديدة للمدارس الحالية لتحقيق أقصي استفادة منها لافتا ان العام الدراسي القادم سوف يشهد دخول مدارس جديدة بكافة قطاعات المحافظة.

محافظ الجيزة يتفقد نسب تنفيذ كوبري أبو غالب بمنشأة القناطر

وقام المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بجولة تفقدية ميدانية شملت متابعة مراحل تنفيذ كوبري أبو غالب بمركز ومدينة منشأة القناطر، وذلك للاطلاع على سير العمل في المشروع الذي يهدف إلى ربط مدينة أشمون بالمنوفية بمدينة أبو غالب بالجيزة.

أهمية انشاء كوبري أبو غالب

ويهدف إنشاء كوبري أبو غالب إلى تسهيل حركة تنقل المواطنين بين المدينتين، والحد من حوادث المعديات التي كانت تُشكل خطرًا على حياة المواطنين، والحفاظ على أرواح المواطنين من خلال توفير طريق آمن للعبور.

وخلال الجولة، أكد محافظ الجيزة أهمية المشروع وأثره الإيجابي على حياة المواطنين في المنطقة، ووجه بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من أعمال الإنشاءات.

كما اختتم المحافظ جولته الميدانية بتفقد مشروع رصف طريق ترعة محمود خليل من طريق الملك حتى طريق 19 ببرقاش بطول 5 كيلومتر. وأكد على ضرورة رفع معدلات أعمال الرصف وفقًا للجدول الزمني المحدد، مع سرعة إنهاء الأعمال وفقًا للمعايير الفنية اللازمة.