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محافظ الجيزة: توسعات لمحطة معالجة الصرف الصحي بقرية أم دينار بمنشأة القناطر

محطة الصرف الصحي
محطة الصرف الصحي
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أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن مشروعات رفع كفاءة وتدعيم البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحي بالقري المحرومة أو التي تعاني من عدم تقديم الخدمة بالجودة المطلوبة تحظي بأهمية كبيرة في ملفات العمل اليومية. 
 

تصريحات محافظ الجيزة جاءت خلال جولته اليوم لمتابعة أعمال التوسعة بمحطة معالجة الصرف الصحي بقرية أم دينار بمركز ومدينة منشأة القناطر لخدمة عددا من القرى بالمركز وتشمل أم دينار والرهاوي ومنطقة المصنع بنكلا.
 

ووجه المحافظ بتذليل أية معوقات قد تطرأ على سير العمل مشددا علي تسريع وتيرة الأعمال والالتزام بالتوقيتات المحددة لتحقيق الاستفادة من المشروع. 
 

محطة معالجة الصرف الصحي بقرية أم دينار

وأشار المحافظ إلى أن محطة معالجة الصرف الصحي بقرية أم دينار والتي تعمل حاليا بطاقة 10 آلاف م٣ وخلال شهور سيتم مضاعفة طاقة العمل بها لتصل إلى 20 ألف م٣ يوميًا في إطار خطة رفع كفاءتها وتطويرها والتي تشمل توسعة دائرة الاستفادة من المحطة للمواطنين والمناطق المحرومة ورفع طاقة التشغيل لها من خلال تطوير المحطة لتصل إلى ٣٠ ألف م ٣ خلال عام.
 

وأكد المحافظ المتابعة الدورية لنسب التنفيذ بمشروعات البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحي لإدخال تلك الخدمات بالقرى المحرومة في إطار خطة الدولة نحو توفير سبل المعيشة الكريمة للمواطنين والتسهيل عليهم.
 

رافق المحافظ خلال الجولة ابراهيم الشهابى نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير العام المساعد ومحمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة بالمحافظة.

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