محافظ الجيزة يتفقد أعمال الرصف بمدينة أبو النمرس

أجرى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جولة ميدانية للوقوف على أعمال رصف وتطوير طريق ٦ أكتوبر بمركز ومدينة أبو النمرس بطول ٢ كم ومتوسط عرض ١٥ م وذلك بدءا من أول طريق مصر أسيوط وحتى المريوطية، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل الحركة المرورية للتيسير عليهم.



ووجه محافظ الجيزة خلال الجولة رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بضرورة تكثيف أعمال النظافة ودراسة توفير سيارة كنس إلي للمحاور المرورية والطرق الرئيسية مع تخصيص العمالة للشوارع الداخلية وذلك للارتقاء بمستوى النظافة.



كما أكد علي ضرورة الالتزام بترشيد استخدام الكهرباء وتطبيق مواعيد غلق المحال والمنشآت التجارية وفقًا للضوابط التي حددتها الدولة.



كما عاين محافظ الجيزة المخطط العام لكوبري السيارات الجاري تنفيذه أعلى مزلقان أبو النمرس لمتابعة الموقف التنفيذي لتوفير حرم آمن على مزلقانات السكة الحديد للحد من الحوادث والحفاظ على آمن وسلامة المواطنين وتحقيق معايير السلامة والأمان.



معاينة رشاح نزلة الأشطر "مصرف ترسا"

واستجاب محافظ الجيزة خلال جولته التفقدية لمطالب عدد من المواطنين بشأن معاينة رشاح نزلة الأشطر "مصرف ترسا"، والذي وجه بضرورة تطهير المصرف ورفع المخلفات من على جانبيه مع دراسة إمكانية تنفيذ حرم آمن لكونها داخل الكتلة السكنية حفاظا على أمن وسلامة المواطنين.



كما أستمع المحافظ لمطالب عدد من المواطنين من أهالي زاوية أبو مسلم بشأن رفع كفاءة مدرستي الإمام ومحمود فوزي ومركز شباب أبو مسلم، علي الفور كلف المختصين بضرورة المعاينة علي الفور قائلا إنه تم وضع برنامج زمني للمرور على جميع الأحياء والمراكز والمدن، لاستكمال مسيرة التنمية ضمن مخطط الدولة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



رافق المحافظ خلال جولته إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة ومحمد نور السكرتير المساعد والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق واللواء هشام عبد الصمد قائد شرطة المرافق بالجيزة وحامد سلامة رئيس مركز ومدينة أبو النمرس ومسئولي الشركة المنفذة.