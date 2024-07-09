قرار جديد لمحافظ الجيزة لحل مشكلة المياه بمنشأة القناطر

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة محطة مياه الشرب بمنشأة القناطر في إطار جولاته الميدانية للوقوف على نسب تنفيذ المشروعات.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن أعمال التوسعة بالمرحلة الأولى للمحطة والتي انتهت أعمالها بقدرة ٤٠ ألف م٣ وتخدم مدينة منشأة القناطر وقرى الأخصاص وأم دينار وكفر حجازي والرهاوي ونكلا وجزاية.

وأشار إلى أنه جار تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال التوسعات للمحطة لتصل قدرتها الإجمالية الي ٨٠ ألف م٣ وذلك لتوسيع دائرة الاستفادة للمواطنين حيث من المقرر أن تخدم قرى القطا وأبوغالب والحاجر وبني سلامة وأتريس وكفر أبو حديد ووردان.



زيادة كميات المياه وحل مشكلة الانقطاعات

وأكد محافظ الجيزة أهمية الجهد المبذول خلال الفترة الماضية والذي أسفر عن زيادة كميات المياه التى تم إضافتها من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة والتوسعات مما ساهم في حل مشكلة الانقطاعات وضعف ضغوطات المياه بالعديد من القطاعات.



ووجه المحافظ بالمتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها وتذليل أية معوقات قد تطرأ علي سير العمل، مشددا علي تسريع وتيرة الأعمال والالتزام بالتوقيتات المحددة.



رافق محافظ الجيزة في جولته إبراهيم الشهابى نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير العام المساعد ومحمد عبد الراضي رئيس مركز منشأة القناطر والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ومسئولي مديرية الطرق والشركات المنفذة للأعمال.