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أخبار مصر

النجار يستقبل وفود الكنائس لتقديم التهنئة على توليه مهام منصب محافظ الجيزة (صور)

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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استقبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وفدا كنسيا لتقديم التهنئة على ثقة القيادة السياسية وتوليه مهام منصبه محافظ الجيزة حيث ضم الوفد الكنسي الأنبا ثيئودسيوس أسقف الجيزة والأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة وتوابعها والأنبا زوسيما أسقف أطفيح وتوابعها والأنباء صموئيل أسقف طموه وتوابعها والقس بشير أنور نودي راعي الأقباط الأنجيليين بالجيزة والوفود المرافقة لهم.

وأعرب المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، خلال لقائه عن شكره وتقديره لحرص وفد الكنائس المصرية على تقديم التهنئة مما يؤكد على عمق الروابط وأواصر المحبة والإخاء بين جموع المصريين مسلمين وأقباط ويجسد نموذجًا متكاملاَ للشراكة المجتمعية  والوحدة الوطنية.

أهمية الدور المجتمعي الذى تقوم به الكنائس

كما أكد المهندس عادل النجار أهمية الدور المجتمعي الذي تقوم به الكنائس والجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى لدعم خطط وجهود الحكومة فى المجالات التنموية التي تهم المواطنين بما يساهم فى تحسين مستوى المعيشة لهم وتيسير الخدمات المقدمة إليهم.

ومن جانبهم عبر أعضاء الوفد الكنسي عن خالص التهاني للمهندس عادل النجار بمناسبة ثقة القيادة السياسية وتوليه محافظا للجيزة متمنين له دوام التوفيق في خدمة الوطن والمواطنين.

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