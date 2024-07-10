الأربعاء 10 يوليو 2024
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كنزة لايلي تفوز بجائزة ملكة جمال الذكاء الصناعي

كنزة لايلي، فيتو
كنزة لايلي، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية أن  «كنزة لايلي»، الشخصية المغربية الافتراضية، فازت  بجائزة ملكة جمال الذكاء الصناعي.

 

وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن كنزة لايلي تغلبت على 1500 امرأة افتراضية  أخرى، تم إنشاؤهن بواسطة الكمبيوتر للحصول على جائزة بقيمة 13.000 دولار.

جائزة ملكة جمال الذكاء الاصطناعي 

وقال حكام الجائزة إنهم أعجبوا بالتكنولوجيا المتقدمة وراء نجمة الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى «شخصيتها» الجذابة.

وأول مسابقة ملكة جمال في العالم للنساء من الذكاء الاصطناعي، كشفت عن قائمة مختصرة من 10 سيدات، تم إنشاؤهن بواسطة الكمبيوتر،  وتم التقييم على المشاركات على أساس مظهرهن الواقعي وبراعتهن التكنولوجية.

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الذكاء الصناعي ملكة جمال ديلي ميل الكمبيوتر

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