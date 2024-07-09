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"توظيف الذكاء الاصطناعي في دراسات التراث الإسلامي" محاضرة بمكتبة الإسكندرية

محاضرة بمكتبة الإسكندرية
محاضرة بمكتبة الإسكندرية

 تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الحضارة الإسلامية بقطاع البحث الأكاديمي بالمكتبة، محاضرة بعنوان: «من الجذور إلى الثمار: توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الدراسات المستقبلية لتراث العمارة الإسلامية»، يلقيها الدكتور سامر السياري، أستاذ الهندسة المعمارية المساعد بجامعتيّ الإسكندرية وبيروت العربية، وذلك غدا الأربعاء، من الساعة 4.00 إلى 7.00 مساءً بمكتبة الإسكندرية، بقاعة الوفود في مركز المؤتمرات.

 

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تتناول المحاضرة كيفية توظيف التقنيات الحديثة كتطبيقات الذكاء الاصطناعي في دراسة عناصر العمارة الإسلامية، وحفظ ورقمنة هذا التراث بما يتضمنه من عناصر معمارية كالمآذن والقباب والعقود تمتد طرزها المعمارية والفنية من الصين شرقًا إلى الأندلس غربًا. 

وتتناول كذلك المنهج العلمي المتبع في دراسة وتفعيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل وفهم وإعادة إنتاج العناصر المعمارية للعمارة الإسلامية.

تعد هذه المحاضرة فرصة فريدة للتعرف على آخر التطورات في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي لدراسة التراث الإسلامي.

 

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الاسكندرية أحمد زايد مدير مكتبة الاسكندرية مكتبه الإسكندرية

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