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ثقافة وفنون

8.1 مليون مشاهدة للحلقة الرابعة من الموسم الثاني لـ House of the Dragon

HOUSE OF THE DRAGON،
HOUSE OF THE DRAGON، فيتو

House of The Dragon، حققت الحلقة الرابعة، من الموسم الثاني، لمسلسل House of the Dragon، أكثر من 8.1 مليون مشاهدة خلال العرض الأول على منصة Max بالولايات المتحدة فقط. 

ويعد هذا الرقم أعلى من مشاهدات الحلقة الافتتاحية، للموسم الثاني، والذي بلغ 7.8 مليون مشاهدة.

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وحصلت الحلقة الرابعة، من الموسم الثاني لمسلسل House of the Dragon، على تقييم بلغ 9.7/10، على موقع الأفلام والمسلسلات الشهير IMDb. 

وطرحت شبكة قنوات HBO، الحلقة  الرابعة، من الموسم الثاني لمسلسل House of the Dragon.

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 وجاءت ‏الحلقة الرابعة من الموسم الثاني، لمسلسل House of the Dragon، بعنوان "رقصة التنانين"، ومن إخراج "آلان تايلور"، الذي تولى إخراج الحلقة الأولى، ووصلت مدتها لساعة كاملة، عرضت فجر أمس الإثنين.


موعد تصوير الموسم الثالث من House Of The Dragon

وكشف  الممثل ماث سميث، أحد أبطال مسلسل House Of The Dragon، عن موعد تصوير الجزء الثالث، من المسلسل، والذي سيبدأ في نهاية العام الجاري.

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 وأوضح الممثل مات سميث، في تصريحات صحفية، أن منتجي المسلسل قرروا بدء تصوير حلقات الموسم الثالث من House Of The Dragon، في نهاية عام ٢٠٢٤، حتى لا يتأخر عرضه على الشاشة، مثل ما حدث مع الموسم الثاني، الذي تأخر عرضه حوالي عامين.

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تقييم الحلقة الرابعة من الموسم الثاني لمسلسل House of the Dragon

تفاصيل الحلقة الرابعة من الموسم الثاني لمسلسل House of the Dragon

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