تقييم الحلقة الرابعة من الموسم الثاني لمسلسل House of the Dragon
House of The Dragon، حصلت الحلقة الرابعة، من الموسم الثاني لمسلسل House of the Dragon، على تقييم بلغ 9.7/10، على موقع الأفلام والمسلسلات الشهير IMDb.
وطرحت شبكة قنوات HBO، الحلقة الرابعة، من الموسم الثاني لمسلسل House of the Dragon.
وجاءت الحلقة الرابعة من الموسم الثاني، لمسلسل House of the Dragon، بعنوان "رقصة التنانين"، ومن إخراج "آلان تايلور"، الذي تولى إخراج الحلقة الأولى، ووصلت مدتها لساعة كاملة، عرضت فجر أمس الإثنين.
موعد تصوير الموسم الثالث من House Of The Dragon
وكشف الممثل ماث سميث، أحد أبطال مسلسل House Of The Dragon، عن موعد تصوير الجزء الثالث، من المسلسل، والذي سيبدأ في نهاية العام الجاري.
وأوضح الممثل مات سميث، في تصريحات صحفية، أن منتجي المسلسل قرروا بدء تصوير حلقات الموسم الثالث من House Of The Dragon، في نهاية عام ٢٠٢٤، حتى لا يتأخر عرضه على الشاشة، مثل ما حدث مع الموسم الثاني، الذي تأخر عرضه حوالي عامين.
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