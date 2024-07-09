أخبار الفن: موعد حفل كاظم الساهر في مهرجان العلمين.. مصطفى كامل يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد قريبا.. وتامر حسني يعلن عن عمل جديد يجمعه بـ كارولين عزمي

شهدت الساحة الفنية اليوم الثلاثاء العديد من الأخبار الهامة من أبرزها الكشف عن موعد حفل الفنان العراقي كاظم الساهر في العلمين الجديدة.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

يشارك القيصر كاظم الساهر ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية والذي ينطلق يوم 11 يوليو وذلك بعد إحيائه حفلا غنائيا بالقاهرة الجديدة مؤخرا.

يستعد الفنان مصطفى كامل لطرح أولى أغاني ألبومه الجديد، خلال أيام، والتي تحمل إسم "العيب عليا" من كلماته وألحانه وتوزيع وميكس كوليبكس وماستر أمير محروس وجيتارات أحمد حسين وتسجيل صوت أحمد جودة وتصوير مهاب.

علقت الفنانة ديانا حداد، على مشاركتها في حفل غنائي بمهرجان العلمين، قائلة: "أنا سعيدة بالمشاركة وشايفة إن الشعب العربي محتاج يفرح بعد مروره بظروف صعبة".

تحيي الفنانة اللبنانية نيكول سابا حفلا غنائيا في الساحل الشمالي يوم 11 يوليو الجاري.

براد بيت، كشفت تقارير صحفية، أن فيلم براد بيت الجديد، "F1"، تم تصوير مشاهده في أماكن سباقات الفورمولا 1 الحقيقية، حيث خضع الممثلون لتدريب مكثف، لتفادي أي حوادث أو أخطاء، فيما لم يقم الممثلين بقيادة سيارات الفورمولا 1 الحقيقية، بل استخدموا سيارات F2 المعدلة حفاظًا على سلامتهم.

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي المطرب والملحن رامي جمال وزوجته ناريمان في حلقة رومانسية يوم الجمعة المقبل من برنامجها "معكم" المذاع على قناة "ON".

أعلن الفنان تامر حسني، عن عمل جديد، يجمعه بالفنانة كارولين عزمي، والذى من المقرر أن يكشف عنه للجمهور في الساعات المقبلة.

يحيي الفنان العراقي كاظم الساهر حفلا غنائيا في تونس خلال شهر أغسطس المقبل.