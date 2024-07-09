أخبار الفن: موعد حفل كاظم الساهر في مهرجان العلمين.. مصطفى كامل يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد قريبا.. وتامر حسني يعلن عن عمل جديد يجمعه بـ كارولين عزمي
شهدت الساحة الفنية اليوم الثلاثاء العديد من الأخبار الهامة من أبرزها الكشف عن موعد حفل الفنان العراقي كاظم الساهر في العلمين الجديدة.
وجاءت أهم الأخبار كالتالي:
تعرف على موعد حفل كاظم الساهر في مهرجان العلمين الجديدة
يشارك القيصر كاظم الساهر ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية والذي ينطلق يوم 11 يوليو وذلك بعد إحيائه حفلا غنائيا بالقاهرة الجديدة مؤخرا.
مصطفى كامل يستعد لطرح أولى أغانى ألبومه الجديد بعنوان "العيب عليا"
يستعد الفنان مصطفى كامل لطرح أولى أغاني ألبومه الجديد، خلال أيام، والتي تحمل إسم "العيب عليا" من كلماته وألحانه وتوزيع وميكس كوليبكس وماستر أمير محروس وجيتارات أحمد حسين وتسجيل صوت أحمد جودة وتصوير مهاب.
ديانا حداد تعلق على غنائها في مهرجان العلمين (فيديو)
علقت الفنانة ديانا حداد، على مشاركتها في حفل غنائي بمهرجان العلمين، قائلة: "أنا سعيدة بالمشاركة وشايفة إن الشعب العربي محتاج يفرح بعد مروره بظروف صعبة".
نيكول سابا تحيي حفلا في الساحل الشمالي 11 يوليو
تحيي الفنانة اللبنانية نيكول سابا حفلا غنائيا في الساحل الشمالي يوم 11 يوليو الجاري.
فيلم براد بيت الجديد، تصوير "F1" في أماكن سباق الفورمولا 1
براد بيت، كشفت تقارير صحفية، أن فيلم براد بيت الجديد، "F1"، تم تصوير مشاهده في أماكن سباقات الفورمولا 1 الحقيقية، حيث خضع الممثلون لتدريب مكثف، لتفادي أي حوادث أو أخطاء، فيما لم يقم الممثلين بقيادة سيارات الفورمولا 1 الحقيقية، بل استخدموا سيارات F2 المعدلة حفاظًا على سلامتهم.
حلقة رومانسية لرامي جمال وزوجته ناريمان في "معكم منى الشاذلي" الجمعة
تستضيف الإعلامية منى الشاذلي المطرب والملحن رامي جمال وزوجته ناريمان في حلقة رومانسية يوم الجمعة المقبل من برنامجها "معكم" المذاع على قناة "ON".
تامر حسني يعلن عن عمل جديد يجمعه بـ كارولين عزمي
أعلن الفنان تامر حسني، عن عمل جديد، يجمعه بالفنانة كارولين عزمي، والذى من المقرر أن يكشف عنه للجمهور في الساعات المقبلة.
كاظم الساهر يحيي حفلا في تونس 3 أغسطس المقبل
يحيي الفنان العراقي كاظم الساهر حفلا غنائيا في تونس خلال شهر أغسطس المقبل.
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