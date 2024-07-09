الثلاثاء 09 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

فيلم براد بيت الجديد، تصوير "F1" في أماكن سباق الفورمولا 1

F1، فيتو
F1، فيتو

براد بيت،  كشفت تقارير صحفية، أن فيلم براد بيت الجديد، "F1"،  تم تصوير مشاهده في أماكن سباقات الفورمولا 1 الحقيقية، حيث خضع الممثلون لتدريب مكثف، لتفادي أي حوادث أو أخطاء، فيما لم يقم الممثلين بقيادة سيارات الفورمولا 1 الحقيقية، بل استخدموا سيارات F2 المعدلة حفاظًا على سلامتهم.

Image

فيلم F1،  يتبع قضة سائق الفورمولا 1، الذي يعود من التقاعد، للمنافسة مع سائق أصغر سنا في نفس الفريق، ومن المقرر ان يُعرض الفيلم في صالات السينما بتاريخ 27 يونيو 2025.

براد بيت يوقف تصوير فيلمه داعما لـ إضراب هوليوود

يذكر أن براد بيت، كان أعلن رسميا، التوقف عن توقف تصوير فيلمه الجديد، F1،  والذي تدور أحداثه حول سباقات الفورميلا 1، داعما، لإضراب الممثلين ضد شركات الإنتاج في هوليوود، الذي وقع منذ عدة شهور، وانتهي بموافقة شركات الإنتاج علي مطالب الممثلين.

شيلوه براد بيت تحتفل بعيد ميلادها الـ 18 بالتخلي رسميا عن والدها

سوري نويل، شهادة تخرج ابنة توم كروز تكشف تخليها عن لقب والدها

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

3 مارفل ابنه براد بيت الممثل الأوسكاري براد بيت فيلم براد بيت فورمولا 1 فيلم فورمولا 1

مواد متعلقة

تفاصيل جديدة عن فيلم براد بيت الجديد Apex

بعد شيلوه، زهراء وفيفيان تسقطان براد بيت من أسمائهما

الأكثر قراءة

بيان عاجل للحكومة بشأن انسحاب شركة سيمنز من تشغيل أكبر محطتين للكهرباء في مصر

11 قرارا عاجلا في أول اجتماع لحكومة مدبولي الجديدة

ممنوع حد يتكلم، الحلفاوي لهجوم رئيس ستاد القاهرة على كولر: مش خناقة وتصريحاتك غريبة

وفاة أحمد رفعت، استقالة وليد دعبس من رئاسة نادي مودرن سبورت

الانتقال من مكتب لآخر هجرة، علي جمعة: من ضيق عليه في وطنه عليه بتركه

أعلن انسحابه من المشهد الرياضي، دعبس: "تصريحاتي بشأن أحمد رفعت تعرضت للتحريف"

كم سجل سعر جرام الذهب منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء بالسوق المصرى

انخفاض أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024

منوعات

المزيد

تصميم أول نموذج لفأر مزود بجهاز مناعة بشري يشبه الإنسان

لحظة تحبس الأنفاس، طائرة تفقد عجلة أثناء إقلاعها (فيديو)

رجل قعيد يلقي زجاجتي مولوتوف على القصر الملكي النرويجي (فيديو)

لن تصدق، مغربية تحصد لقب أول ملكة جمال للذكاء الاصطناعي في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر جرام الذهب منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء بالسوق المصرى

أسعار النحاس في السوق اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الثلاثاء

انخفاض أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024

المزيد
ads

انفوجراف

وفاة أحمد رفعت تعصف بمجلس مودرن سبورت (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء عاشوراء، أفضل ما يقال في هذا اليوم

تفسير حلم الجراد في المنام وعلاقته بارتكاب المعاصى والذنوب

الانتقال من مكتب لآخر هجرة، علي جمعة: من ضيق عليه في وطنه عليه بتركه

المزيد
الجريدة الرسمية