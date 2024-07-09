فيلم براد بيت الجديد، تصوير "F1" في أماكن سباق الفورمولا 1
براد بيت، كشفت تقارير صحفية، أن فيلم براد بيت الجديد، "F1"، تم تصوير مشاهده في أماكن سباقات الفورمولا 1 الحقيقية، حيث خضع الممثلون لتدريب مكثف، لتفادي أي حوادث أو أخطاء، فيما لم يقم الممثلين بقيادة سيارات الفورمولا 1 الحقيقية، بل استخدموا سيارات F2 المعدلة حفاظًا على سلامتهم.
فيلم F1، يتبع قضة سائق الفورمولا 1، الذي يعود من التقاعد، للمنافسة مع سائق أصغر سنا في نفس الفريق، ومن المقرر ان يُعرض الفيلم في صالات السينما بتاريخ 27 يونيو 2025.
براد بيت يوقف تصوير فيلمه داعما لـ إضراب هوليوود
يذكر أن براد بيت، كان أعلن رسميا، التوقف عن توقف تصوير فيلمه الجديد، F1، والذي تدور أحداثه حول سباقات الفورميلا 1، داعما، لإضراب الممثلين ضد شركات الإنتاج في هوليوود، الذي وقع منذ عدة شهور، وانتهي بموافقة شركات الإنتاج علي مطالب الممثلين.
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