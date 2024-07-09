مصطفى كامل يستعد لطرح أولى أغانى ألبومه الجديد بعنوان "العيب عليا"

يستعد الفنان مصطفى كامل لطرح أولى أغانى ألبومه الجديد، خلال أيام، والتي تحمل إسم "العيب عليا" من كلماته وألحانه وتوزيع وميكس كوليبكس وماستر أمير محروس وجيتارات أحمد حسين وتسجيل صوت أحمد جودة وتصوير مهاب.

ويراهن الفنان مصطفى كامل على ألبومه الجديد الذى يشمل عدد من الأغانى ويطرحها على طريقة السينجل كل فترة، ويحمل عدد من المفاجئات.

آخر ألبومات مصطفى كامل

وكانت آخر ألبومات مصطفى كامل حمل إسم "وجع قلبى" وتضمن عددا من الأغانى التي حققت نجاحا كبيرا منها "اتعلمت من الليالى" من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير ميكس وماستر احمد جودة، وأغنية "اسكت" من كلماته وألحانه وتوزيع تامر صقر، وأغنية "حلوة حياتى" من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير، وأغنية "وجع قلبي" وهي من كلماته وألحانه وتوزيع تامر صقر ووتريات فارس صقر وهندسة صوت أحمد جودة، وبمجرد طرحهم تصدروا التريند وقتها، حيث قدمه بشكل جديد لجمهوره، ونال إشادات كثيرة عليه من الجمهور ومنها "بالتوفيق يا نجم واستمر يا فنان".

يذكر أن ألبوم "وجع قلبى" الذى يضم 8 أغنيات متنوعة كلها من كلماته ما عدا أغنية واحدة كتبها الشاعر هشام عبد الحليم، والألحان مصطفى كامل وحسن سراج وتيتو، والتوزيع باسم منير ومحسن السيد وتامر صقر وأحمد باريتون وحسن سراج وأغنية شعبية من توزيع إسلام ساسو.

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