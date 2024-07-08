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ثقافة وفنون

جيمناي أفريقيا تكرم صناع وأبطال فيلم رفعت عيني للسما (صور)

تكريم صناع رفعت عيني
تكريم صناع رفعت عيني للسما، فيتو

كرم المهندس عدلي توما الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جيمناي أفريقيا صناع وأبطال فيلم رفعت عيني للسما والفائز بجائزة العين الذهبية بمهرجان كان السينمائي هذا العام. 

احتفالية شركة جيمناي أفريقيا 

جاء ذلك خلال احتفالية شركة جيمناي أفريقيا مع بإطلاق نشاطها التنموي من خلال تأسيس فرع جديد للشركة في الصعيد بمحافظة الأقصر، وذلك بأحد فنادق القاهرة الكبرى، بحضور العديد من الشخصيات العامة. 

و يأتي افتتاح فرع شركة جيمناي أفريقيا الجديد بمحافظة الأقصر بالشراكة مع برنامج أعمال مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

فيلم رفعت عيني للسما 

فيلم "رفعت عيني للسما" إخراج أيمن الأمير وندى رياض وشارك في مهرجان كان السينمائي عام 2024 وحصل على جائزة العين الذهبية كأفضل فيلم تسجيلي مشارك في أسبوع النقاد في كان.

والفيلم عن تجربة فريق بانوراما برشا وأحلامهم، وإخراج أيمن الأمير وندى رياض، وشارك في هذا الفيلم: مارينا سمير فايز، مريم نصار اديب، هايدي سامح ناثان، ماجدة مسعود فلتس، ليديا هارون رزق، مادلين يوسف فهمى، وشهرتها مونيكا، لوجين مكارى سمير، يوستينا سمير (مؤسسة فريق بانوراما برشا ). 

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