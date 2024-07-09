حلقة رومانسية لرامي جمال وزوجته ناريمان في "معكم منى الشاذلي" الجمعة
تستضيف الإعلامية منى الشاذلي المطرب والملحن رامي جمال وزوجته ناريمان في حلقة رومانسية يوم الجمعة المقبل من برنامجها "معكم" المذاع على قناة "ON".
يتحدث رامي جمال عن كواليس تعارفه على زوجته، وكيف تحولت علاقة العمل إلى علاقة حب وارتباط من أول جلسة، وكيف تزوجها خلال أسبوع واحد فقط من الخطوبة.
توضح ناريمان كيفية تخطيهما سويًا العديد من الصعاب التي قابلتهما في الحياة، وكيف كان تمسكهما ببعضهما أكبر من أي شئ.
أغنية خاصة
كما يشير رامي إلى الأغنية التي صنعها خصيصًا لناريمان، والتي نجحت نجاحًا كبيرًا كأغنية عاطفية ولم يكن يعلم أحد أنها إهداء المطرب والملحن الخاص لزوجته.
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