الثلاثاء 09 يوليو 2024
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ثقافة وفنون

ديانا حداد تعلق على غنائها في مهرجان العلمين (فيديو)

ديانا حداد، فيتو
ديانا حداد، فيتو

ديانا حداد، علقت الفنانة ديانا حداد، على مشاركتها في حفل غنائي بمهرجان العلمين، قائلة: "أنا سعيدة بالمشاركة وشايفة إن الشعب العربي محتاج يفرح بعد مروره بظروف صعبة".

زرع الفرحة والأجواء الإيجابية في مهرجان العلمين

وتابعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة "دي إم سي": "هحاول ازرع الفرح ونغير الأجواء ونشع طاقة ايجابية في نفوس الناس خلال حفل العلمين".

أغاني ديانا حداد في مهرجان العلمين 

ولفتت إلى أنها ستشارك خلال حفل العلمين من خلال تقديم أغاني قديمة وجديدة، مشيرة إلى أن تتوق لأجواء الغناء في مصر.

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تشوق ديانا حداد للغناء في مصر

وتابعت: "أنا متشوقة للغناء في مصر، ودايما مصر ولادة بالفن والمواهب والأفكار الجديدة في عالم الغناء، ولا يمكنني نسيان أن انطلاقتي ونجاحي في مصر".

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