تامر حسني يعلن عن عمل جديد يجمعه بـ كارولين عزمي

أعلن الفنان تامر حسني، عن عمل جديد، يجمعه بالفنانة كارولين عزمي، والذى من المقرر أن يكشف عنه للجمهور في الساعات المقبلة.

في هذا السياق، نشر تامر حسني بعض الصور عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، رفقة الفنانة كارولين عزمي، وعلق: “اللي هيقول أنا بصور إيه أنا والقمر اللي جنبي عندي مفاجأة له”.

وكان نشر تامر حسني صورة له من كواليس أحدث أعماله، عبر حسابه بـ إنستجرام، مما لاحظ الجمهور عليه بعض الملامح المختلفة، وعلق تامر: "يا صباح الفل عالكل، بصورلكوا حاجة جديدة جدا دلوقتي بس مش جامدين جامدين".

يذكر أن تامر، طرح مؤخرًا، أغنية جديدة بعنوان جامدين جامدين، تزامنا مع موسم الصيف، وروّج تامر حسني لأغنية جامدين جامدين، خلال نشره مقطعا موسيقيا من الأغنية عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق: جامدين جامدين، على جميع المنصات على السوشيال ميديا.