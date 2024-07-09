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ثقافة وفنون

نيكول سابا تحيي حفلا في الساحل الشمالي 11 يوليو

نيكول سابا، فيتو
نيكول سابا، فيتو

 

تحيي الفنانة اللبنانية نيكول سابا حفلا غنائيا في الساحل الشمالي يوم 11 يوليو الجاري.

 

ويقام الحفل في نادي شاطئ طوكيو بالساحل، ومن المقرر أن يشهد حضور اجماهيريا كبيرا.

 

وطرحت مؤخرا نيكول سابا أحدث أغنياتها بعنوان «خِلصت خلاص» كأول أغنية لها خلال الموسم الصيفي ضمن سلسلة من الأغنيات التي تنوي إطلاقها على مدار الصيف.

أغنية خلصت خلاص

وتعاونت نيكول سابا في أغنية «خلصت خلاص» مع الشاعر الغنائي مصطفى حسن الذي كتب الكلمات والأغنية من ألحان مصطفى العسال، والإنتاج الموسيقي والميكس والماستر لأماديو وهندسة صوت لوسام فؤاد.

 

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