كاظم الساهر يحيي حفلا في تونس 3 أغسطس المقبل

يحيي الفنان العراقي كاظم الساهر حفلا غنائيا في تونس خلال شهر أغسطس المقبل.

ويقام الحفل يوم 3 أغسطس ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي، ومن المتوقع أن يشهد حضورا كبيرا من قبل جمهور القيصر في تونس.

يذكر أن القيصر كاظم الساهر أيضا سيحيي حفلا ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية والذي ينطلق يوم 11 يوليو وذلك بعد إحيائه حفلا غنائيا بالقاهرة الجديدة مؤخرا.

أغنية يا وفية

وفي وقت سابق طرح الفنان كاظم الساهر أغنية “يا وفية” أولى أغاني ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان “مع الحب”، وذلك على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات “يوتيوب”.

وألبوم كاظم الساهر الجديد يحمل اسم "كاظم مع الحب"، وضم 13 أغنية رومانسية، جميعها من ألحان المطرب العراقي المتوقف عن إصدار الألبومات الغنائية منذ العام 2016.