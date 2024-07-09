المعاهد الفنية الصحية للشرطة.. الداخلية تعلن مواعيد التقديم.. شروط القبول .. وأماكن سحب الكراسات

قررت وزارة الداخلية، قبول دفعة جديدة فى المعاهد الفنية الصحية الشرطية لعام 2024 من الحاصلين على المؤهلات الدراسية لعام 2024.

شروط القبول بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية2024

شروط القبول بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية 2024

كشفت وزارة الداخلية، عن شروط القبول بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية2024:



أن يكون مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين يتمتعان بهذه الجنسية عن طريق غير التجنس.



ألا يقل السن عن 18 سنة ميلادية وألا يزيد على 25 سنة فى أول أكتوبر 2024م.



ألا يقل الطول عن 160 سم للإناث، 165سم للذكور

ألا يزيد الوزن عن ناتج طرح 100 سم من طوله (الوزن= الطول-100) مع زيادة أو نقص لا تتجاوز 10كجم.



أن يكون حاصلًا على الشهادة الثانوية العامة (شعبة علمى علوم) أو الشهادة الثانوية الأزهرية علمى ( أى عام دراسى سابق ) بحد أدنى 60%

وألا يقل مجموع النسبة المئوية لدرجات اللغة الإنجليزية عن 65%



أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو معفى منها نهائيًا.



أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.



ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيدة للحرية فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.



ألا يكون قد سبق فصله من أحد المعاهد الشرطية أو العسكرية أو الخدمة الحكومية، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، بقرار أو بحكم نهائى.



أن يستوفى شروط اللياقة الصحية التى يحددها المجلس الطبى المتخصص لهيئة الشرطة.



ألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج، والتعهد كتابةً بعدم الزواج أثناء مدة الدراسة بالمعهد.



أن يقر الطالب بقبوله العمل فى أى موقع شرطى وفقًا لإحتياجات العمل.

مواعيد وأماكن سحب كراسات الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية 2024

كشفت وزارة الداخلية، عن قبول دفعة جديدة للطلبة الراغبين فى الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية "ذكور – إناث" بـ "القاهرة، الإسكندرية" للعام الدراسى "2024- 2025" من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة "علمى علوم" أو الشهادة الثانوية الأزهرية "علمى" من الذين يجتازون الإختبارات المقررة.

مواعيد سحب كراسات الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية

وحددت وزارة الداخلية، مواعيد سحب كراسات الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية، إعتبارًا من يوم السبت الموافق 13/7/2024 حتى يوم الخميس الموافق 15/8/2024.

أماكن سحب كراسات الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية

وحددت وزارة الداخلية، أماكن سحب كراسات الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية 2024 ؛ ذلك بمستشفيات هيئة الشرطة بـ (مدينة نصر- طنطا- الإسكندرية- أسيوط).

مواعيد استلام كراسات الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية

وأكدت وزارة الداخلية، بان مواعيد استلام كراسات الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية عقب استيفاء الاوراق والبيانات المطلوبة ؛ إعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 15/7/2024 حتى يوم الإثنين الموافق 19/8/2024، وذلك بمقر المعهد بمستشفى الشرطة بمدينة نصر.



المزايا الممنوحة للمتقدمين للالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطة

وكشفت وزارة الداخلية، المزايا الممنوحة للمتقدمين للالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية.

تتحمل الدولة نفقات التعليم والتدريب، وقيمة الملابس أثناء فترة الدراسة بالمعهد.

تُصرف للطلاب المنتظمين بالدراسة مكافآة مالية شهرية أثناء فترة الدراسة.

يمنح الأوائل والمتفوقين حوافز مادية ومعنوية.

الإستفادة من جميع المزايا المالية التى يمنحها صندوق التكافل لأفراد هيئة الشرطة "بعد التخرج".

الإستفادة من الخدمات الإجتماعية والطبية والمساهمات الإنسانية التى تقدمها لجنة الرعاية الإجتماعية بالوزارة وكذا المزايا التى تُمنح لأفراد هيئة الشرطة فى إطار اللوائح المنظمة "بعد التخرج".

النظام الدراسى فى المعهد الفنى الصحى الشرطى 2024

نظام الدراسى فى المعهد الفنى الصحى الشرطة لعام 2024، يكون بالتحاق جميع الطلاب بالمعهد للدراسة بنظام التردد اليومى مع الإلتزام بالقواعد الانضباطية وبالزى المقرر والمظهر العام.



تكون مدة الدراسة بالمعهد الفنى الصحى الشرطى سنتين دراسيتين- وتؤهل الدراسة الطالب للحصول على "دبلوم المعاهد الفنية الصحية الشرطية" ويحصل الخريج على درجة معاون أمن ثالث يتدرج بعدها فى الترقى إلى الدرجات المختلفة وفقًا للقانون والضوابط الحاكمة فى هذا الشأن.. ويشار إلى أن الدراسة تبدأ بفترة إعداد وتدريب أساسى لمدة ثلاثة أشهر " على فترتين " نظام الإقامة الداخلى بمعهد معاونى الأمن.



مناهج الدراسة فى المعهد الفنى الصحى الشرطى 2024

مناهج الدراسة بالمعهد الفنى الصحى الشرطى هى ذات المناهج الدراسية المقررة بالمعاهد المناظرة لها بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى،كما يحصل الخريج على كافة الإمتيازات والخدمات التى تقدم لأفراد هيئة الشرطة وفقًا للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك.



ويتعهد الطالب وولى أمره كتابةً "متضامنين" بالإلتزام باللوائح الداخلية للمعهد وعند رغبة الطالب فى عدم الإستمرار فى المعهد يتقدم بطلب إستقالة إلى مدير المعهد بشرط توقيع ولى أمره إذا كان الطالب أقل من واحد وعشرون عامًا ويلتزم برد تكاليف تدريبه وإعاشته وما تقاضاه من مكافآت شهرية وما تحملته الدولة من مصروفات أثناء فترة دراسته بالمعهد بالتضامن مع ولى أمره.

