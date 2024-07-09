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حوادث

انعقاد المؤتمر العربي الحادي والعشرين لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات غدا 

الدكتور محمد بن علي
الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية

 يفتتح الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب غدا الأربعاء  بقاعة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود بمقر الأمانة العامة بتونس، المؤتمر العربي الحادي والعشرين لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات.

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ويشارك في هذا المؤتمر ممثلون عن وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلًا عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وممثلي الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
 

تزوير وثائق السفر وخطوط الاتجار بالبشر

ويناقش المؤتمر عددا من المواضيع الهامة المدرجة على جدول الأعمال، من بينها: تجارب الدول الأعضاء في مجال تزوير وثائق السفر وسبل مواجهته، خطوط الاتجار بالبشر وتهريبهم عبر الحدود العربية وخطة استرشاديه لمواجهة الهجرة غير الشرعية. 
 وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.

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