خبراء سوق المال يحللون أسباب صعود مؤشرات البورصة.. وتدشين منصة جديدة لتعزيز الحوار المجتمعي مع عناصر سوق المال

البورصة المصرية، أستطاعت مؤشرات البورصة المصرية الصعود بختام حركة تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 9 يوليو 2024 ، باجمالى عدد عمليات بيع وشراء بلغت 99.75 ألف عمليه بجلسه التداول.

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حركة تداولات ختام جلسة الثلاثاء 9 يوليو 2024

صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.19 % عند مستوى 28.466.24 نقطة.

صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25 % عند مستوى 6.314.83 نقطة.

صعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.24 % عند مستوى 9.149.65 نقطة.

صعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.14 % عند مستوى 2.756.20 نقطة.

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خبيرة سوق مال تحلل اتجاه حركه البيع والشراء مع عوده الطروحات للبورصة المصرية

البورصة المصرية، فيتو

صفاء فارس: صعود فى حركة تداولات البورصة المصرية بسبب مشتريات المصريين

ومن جانبها قالت الدكتوره صفاء فارس خبيرة اسواق المال لــ “ فيتو”: هناك صعود فى حركة تداولات البورصة المصرية بسبب مشتريات المصريين التى ساهمت فى ارتفاع المؤشرات مشيره الى ان مؤشرات البورصة المصرية استمرت في المسار المرتفع على صعود بتسجيل قيمة تداولات عاليه مشيرة الى ان: قوى شرائية سيطرت على حركة التعاملات وهو الامر الذى دفع المؤشرات الى التحول الى اللون الاخضر مما فرض حاله من الاستقرار واستكمال تخطى مستويات جديده.

وأضافت فارس قائلة: حاله من الارتفاع فى مؤشرات البورصة المصرية كانت متوقعه خلال جلسات هذا الاسبوع نتيجه صعود المؤشرات بالتزامن مع القوى الشرائية التى تسيطر علي البورصة المصرية خاصة مع الاعلان عن عوده برنامج الطروحات فى اكتوبر المقبل وهو الامر الذى دفع المستثمر الى ضخ المزيد من الاموال بادوات سوق المال الاستثمارية.

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بدء برنامج الطروحات في البورصة المصرية أكتوبر المقبل

وأضافت فارس قائلة: الجميع في انتظار البدء فى تنفيذ برنامج الطروحات بالبورصة باعتبارها أهم الموارد الاقتصادية للدولة، حيث إن سوق المال يعد القاطرة الأساسية لاقتصاد الدول، كما ان سوق المال يواجه تحديات كبيرة على مدار العشر سنوات الماضية حالت دون القيام بدوره الأساسى فى دعم الاقتصاد الكلى للدولة بداية من الأزمة الاقتصادية مرورا بفرض ضريبة الأرباح الرأسمالية.

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خبير أسواق مال: منصة تلقي المقترحات بالبورصة تعزز الحوار المجتمعي مع عناصر سوق المال

أعلنت إدارة البورصة المصرية اليوم الثلاثاء عن إطلاق منصة لتلقي المقترحات والحوار المجتمعي على موقعها الإلكتروني تحت اسم "منصة حوار البورصة"، بحيث تتضمن نموذجا لتلقي المقترحات وأيضا الموضوعات تحت الدراسة مع نموذج لإبداء الرأي بشأنها، وذلك لتلقي آراء كافة عناصر السوق تعزيزًا للمشاركة التفاعلية وإثراء لعملية اتخاذ القرار.

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البورصة المصرية، فيتو

منصة حوار البورصة على موقع البورصة المصرية

ومن جانبه قال الدكتور محمد عبدالحليم خبير أسواق المال لــ “ فيتو ”: تم اضافة منصه جديدة تحت مسمى " منصة حوار البورصة" على موقع البورصة المصرية حيث تضمنت المنصه محورين مهمين ( استراتيجيات البورصة - تلقي المقترحات ).

وأشار الى ان ذلك يأتى فى اطار استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير التي اعتمدت في إعدادها على الحوار المجتمعي البناء مع كافة أطراف السوق، ومن منطلق حرص إدارة البورصة المصرية على استمرار وتعزيز الحوار المجتمعي مع مختلف عناصر منظومة سوق المال، وعملًا على توفير عدة بدائل للتواصل الفعال والبناء بين إدارة البورصة المصرية ومجتمع سوق المال، ورغبة في التواصل مع مختلف شرائح المستثمرين والمتداولين.

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استراتيجية تطوير البورصة والتنافس في المنطقة

وأوضح عبد الحيلم أن اعلان البورصة عن تلك المنصه يأتى أنطلاقا من تاريخ طويل يمتد إلى أكثر من 140 عام، حيث تسعى استراتيجية تطوير البورصة المصرية إلى استمرارية ريادتها ووضعها التنافسي في المنطقة.

ولفت الى أن سوق المال المصرى رائد إقليميا وفى مقدمة الأسواق على مستوى العالم في النصف الأول من القرن العشرين، ولم تكن البورصة المصرية رائدة فقط من حيث الإنشاء ولكن كانت في فترات سابقة مرجعًا للتشريعات المنظمة وقواعد العمل للعديد من البورصات الإقليمية.

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منصة حوار على موقع البورصة المصرية ، فيتو