الثلاثاء 09 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

البورصة المصرية تطلق منصة لتلقي المقترحات والحوار المجتمعي

منصة البورصة المصرية،
منصة البورصة المصرية، فيتو

تعلن إدارة البورصة المصرية عن إطلاق منصة لتلقي المقترحات والحوار المجتمعي على موقعها الإلكتروني تحت اسم "منصة حوار البورصة"، بحيث تتضمن نموذجا لتلقي المقترحات وأيضا الموضوعات تحت الدراسة مع نموذج لإبداء الرأي بشأنها، وذلك لتلقي آراء كافة عناصر السوق تعزيزًا للمشاركة التفاعلية وإثراء لعملية اتخاذ القرار.

 

 

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير – يناير 2024 التي اعتمدت في إعدادها على الحوار المجتمعي البناء مع كافة أطراف السوق، ومن منطلق حرص إدارة البورصة المصرية على استمرار وتعزيز الحوار المجتمعي مع مختلف عناصر منظومة سوق المال، وعملًا على توفير عدة بدائل للتواصل الفعال والبناء بين إدارة البورصة المصرية ومجتمع سوق المال، ورغبة في التواصل مع مختلف شرائح المستثمرين والمتداولين.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إدارة البورصة المصرية اتخاذ القرار استراتيجية البورصة المصرية الحوار المجتمعي مجلس إدارة البورصة المصرية مجلس ادارة البورصة

مواد متعلقة

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين

أورنج تطلق مبادرات لدعم المصابات بسرطان الثدي في رمضان 2024

مدينة مصر تطلق مبادرات مجتمعية بالتعاون مع بنك الطعام ومؤسسة الجود

البيئة أولوية وطنية.. استضافات تاريخية وإنجازات دولية.. وخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الخضراء

شيخ الأزهر: ‏سيكتب التاريخ ما يحدث لأهل فلسطين دمًا ودموعًا في أسود صفحاته

شباب كفر الشيخ تطلق أولى فعاليات مسابقة درع التميز الكشفي

التشكيل الوزاري الجديد 2024، كشف حساب طارق الملا في وزارة البترول

الأكثر قراءة

وفاة أحمد رفعت، استقالة وليد دعبس من رئاسة نادي مودرن سبورت

الانتقال من مكتب لآخر هجرة، علي جمعة: من ضيق عليه في وطنه عليه بتركه

مأساة حبيبة الشماع تتكرر بمصر القديمة، سيدة تقفز من توك توك تحرش بها سائقه

سعر الدولار في البنوك صباح اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024

تصريحات كولر تثير أزمة بملعب مباراة الأهلي وبيراميدز

انخفاض مفاجئ فى سعر جرام الذهب صباح اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024

مجلس مودرن سبورت يتنازل عن حصته في الملكية للمجلس السابق

مأساة وفاة أحمد رفعت، تطورات مثيرة تطيح بمجلس إدارة مودرن سبورت.. انتقادات حادة لتصريحات وليد دعبس.. ونادي الوحدة الإماراتي: فسخ العقد سببه فني بحت

منوعات

المزيد

لحظة تحبس الأنفاس، طائرة تفقد عجلة أثناء إقلاعها (فيديو)

رجل قعيد يلقي زجاجتي مولوتوف على القصر الملكي النرويجي (فيديو)

لن تصدق، مغربية تحصد لقب أول ملكة جمال للذكاء الاصطناعي في العالم

بينهم دولة عربية، إحصاء حديث يكشف كيف غيرت موجات الهجرة في نمو عدد سكان بعض البلدان؟

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الثلاثاء 9-7-2024 في الأسواق

انخفاض أسعار الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء 9-7-2024

أسعار العملات الأجنبية والعربية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 9-7- 2024

انخفاض مفاجئ فى سعر جرام الذهب صباح اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024

المزيد
ads

انفوجراف

يقضي بعزل بايدن.. ما هو التعديل الـ 25 في الدستور الأمريكي ومن أول من استخدمه؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الجراد في المنام وعلاقته بارتكاب المعاصى والذنوب

الانتقال من مكتب لآخر هجرة، علي جمعة: من ضيق عليه في وطنه عليه بتركه

يوم عاشوراء، تعرف على فضله وحكم صيامه كما جاء في السنة النبوية

المزيد
الجريدة الرسمية