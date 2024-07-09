الثلاثاء 09 يوليو 2024
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اقتصاد

90 دقيقة بورصة، القطاعات المتصدرة لحركة التداولات بجلسة اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

 البورصة المصرية، واصلت مؤشرات البورصة المصرية الصعود بحركة تعاملات اليوم الثلاثاء، وتصدر قطاع البنوك  حركة التداولات بقيمة 90.532.897 جنيه، بنسبة 24.29 %، بإجمالى 37 ألف عملية تداول بمرور 90 دقيقة على حركة التداولات.

 

قطاعات البورصة، فيتو 

 

حركة تداولات جلسة الثلاثاء 9 يوليو 2024 

  • صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.22% عند مستوى 28.348.92 نقطة.
  • صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.28%  عند مستوى 6.316.29 نقطة.
  • صعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% عند مستوى 9.141.73نقطة.
  • صعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة  0.03% عند مستوى 2.751.66نقطة.

 

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حركة التداولات، فيتو 

 

البورصة المصرية تطلق منصة لتلقي المقترحات والحوار المجتمعي

في إطار استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير – يناير 2024 التي اعتمدت في إعدادها على الحوار المجتمعي البناء مع كافة أطراف السوق، ومن منطلق حرص إدارة البورصة المصرية على استمرار وتعزيز الحوار المجتمعي مع مختلف عناصر منظومة سوق المال، وعملًا على توفير عدة بدائل للتواصل الفعال والبناء بين إدارة البورصة المصرية ومجتمع سوق المال، ورغبة في التواصل مع مختلف شرائح المستثمرين والمتداولين. 

أعلنت إدارة البورصة المصرية عن إطلاق منصة لتلقي المقترحات والحوار المجتمعي على موقعها الإلكتروني تحت اسم "منصة حوار البورصة"، بحيث تتضمن نموذجا لتلقي المقترحات وأيضا الموضوعات تحت الدراسة مع نموذج لإبداء الرأي بشأنها، وذلك لتلقي آراء كافة عناصر السوق تعزيزًا للمشاركة التفاعلية وإثراء لعملية اتخاذ القرار. 

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