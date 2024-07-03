البورصة المصرية، المؤشرات تتلون بالأخضر بختام تعاملات اليوم
البورصة المصرية، أرتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام حركة تداولات اليوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024، لتتلون المؤشرات بالأخضر، حيث صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.86 % عند مستوى 28.227.38 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47 % عند مستوى 6.253.35 نقطة، كما صعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.63 % عند مستوى 9.110.41 نقطة.
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حركة تداولات البورصة المصرية
- صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.86 % عند مستوى 28.227.38 نقطة.
- صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47 % عند مستوى 6.253.35 نقطة.
- صعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.63 % عند مستوى 9.110.41 نقطة.
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