الأربعاء 03 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو
ads

ارتفعت مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.72% عند مستوى 28185 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.70% عند مستوى 34650 نقاط، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.06% عند مستوى 12094 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 فيما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.84%  عند مستوى 6484 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41%  عند مستوى 9101 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.84% عند مستوى 2787 نقطة.

تداولات منتصف الأسبوع 

تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.895 تريليون جنيه.

مؤشر “إيجي إكس 30” 

 وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 27985 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% عند مستوى 34409 نقاط، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.06% عند مستوى 12094 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 فيما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.37%  عند مستوى 6224 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.19%  عند مستوى 9053 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.44% عند مستوى 2774 نقطة.

تداولات أول يوليو 

 واصلت مؤشرات البورصة ارتفاعها في ختام تعاملات أولى جلسات شهر يوليو 2024، الإثنين، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.891 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.73% عند مستوى 27969 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.72% عند مستوى 34313 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.73% عند مستوى 12086 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.86%  عند مستوى 6247 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.93%  عند مستوى 9070 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.96% عند مستوى 2771 نقطة. 

تداولات نهاية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.876 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.97% عند مستوى 27766 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% عند مستوى 34068 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 11998 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 6194 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.30% عند مستوى 8985 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.50% ليغلق عند مستوى 2736 نقطة. 

البورصة المصرية، فيتو 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

30 محدد الأوزان الشركات الصغيرة والمتوسطة الشريعة الإسلامية ايجي اكس 100 متساوي الاوزان إيجي إكس 30 محدد الأوزان ب ايجي اكس 30 محدد الاوزان ايجي اكس 30 للعائد الكلي إيجي إكس 100

مواد متعلقة

90 دقيقة تداولات، ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة

اليوم، بدء إجازة البورصة بمناسبة عيد الفطر المبارك حتى الأحد المقبل

البورصة تربح 26 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الإثنين

البورصة تخسر 4 مليارات جنيه بختام تعاملات بداية الأسبوع

البورصة تربح 32 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم

الأكثر قراءة

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب الأربعاء 3 يوليو 2024

أسعار الدواجن تواصل الانخفاض في الأسواق اليوم الأربعاء

تعيين الفريق أول عبد المجيد صقر وزيرا للدفاع

ارتفاع مفاجئ في سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024

حركة المحافظين 2024، إبراهيم صابر للقاهرة وعادل سعيد للجيزة

بث مباشر، مراسم حلف الحكومة الجديدة لليمين

أسباب غياب هشام آمنة عن التشكيل الوزاري الجديد

الرئيس السيسي يرقي اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر إلى رتبة الفريق أول

منوعات

المزيد

يسطع ويختفي، دراسة تكشف سلوك غريب لأحد النجوم

تقلل ذوبان الجليد، العثور على فيروسات عملاقة غامضة

وصل إلى أدنى مستوى، قياس ضربات قلب رونالدو يكشف أزمة خطيرة بمباراة البرتغال وسلوفينيا (صورة)

سبحان الله البديع، النمل على خطى البشر في إجراء عمليات بتر أطراف منقذة للحياة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء

المزيد
ads

انفوجراف

من هو محافظ الجيزة الجديد المهندس عادل سعيد النجار؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القبر في المنام وعلاقته بقضاء الديون والنجاة من الكرب

ما حكم التدليس بإخفاء العيب عن المشتري؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 3-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية