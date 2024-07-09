الثلاثاء 09 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

البورصة المصرية، الأسهم الأكثر ارتفاعا وانخفاضا بمنتصف تعاملات اليوم

مؤشرات حركة التداول
مؤشرات حركة التداول

البورصة المصرية، استكملت مؤشرات البورصة المصرية الصعود بحركة تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 9 يوليو 2024 ، حيث احتلت مجموعة من الأسهم أكثر ارتفاعا وانخفاضا بـحركة التداولات اليوم بالبورصة المصرية، حسب موقع البورصة بمنتصف جلسة تداولات اليوم. 

اقرأ التالى: 90 دقيقة بورصة، القطاعات المتصدرة لحركة التداولات بجلسة اليوم

 

البورصة المصرية، خبيرة أسواق مال تكشف كواليس حركة تداولات شهر مايو

التحليل الفني لمؤشرات البورصة اليوم الأحد 9 يونيو 2024

 

الأسهم الأكثر ارتفاعا 

 

الأسهم الأكثر انخفاضا 

  • جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية.
  • كونكريت .
  • وادي كوم إمبو.
  • أبوقير.
  • ايه كابيتال القابضة.

 

اسهم البورصة المصرية، فيتو 

 

حركة تداولات منتصف جلسة الثلاثاء 9 يوليو 2024 

  • صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.29 % عند مستوى 28.403.75 نقطة.
  • صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.62%  عند مستوى 6.337.92 نقطة.
  • صعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.58% عند مستوى 9.181.08 نقطة.
  • صعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة  0.30% عند مستوى 2.760.78   نقطة.

اقرأ التالى: هبوط عنيف لمؤشر الدولار الأمريكي في حركة التداولات

 

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024

تذبذب مؤشرات EGX بختام تعاملات البورصة، وخبيرة تكشف السبب

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البورصة المصرية البورصة العامه لمنتجات الخزف والصيني اليكو جولدن تكس جى بى البنك المصرفى لتنميه الصادرات كونكريت ابوقير ايه كابيتال القابضة

مواد متعلقة

انخفاض أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024

90 دقيقة بورصة، القطاعات المتصدرة لحركة التداولات بجلسة اليوم

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024

انخفاض مفاجئ فى سعر جرام الذهب صباح اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024

سعر الدولار في البنوك صباح اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024

سعر الدولار في البنوك المصرية مساء اليوم الإثنين 08- 07- 2024

سعر جرام الذهب مساء اليوم الإثنين 8 يوليو 2024

تذبذب مؤشرات EGX بختام تعاملات البورصة، وخبيرة تكشف السبب

الأكثر قراءة

بيان عاجل للحكومة بشأن انسحاب شركة سيمنز من تشغيل أكبر محطتين للكهرباء في مصر

نتيجة الدبلومات الفنية 2024 بالاسم ورقم الجلوس خلال ساعات

حقيقة تحريك أسعار الكهرباء ووقف تخفيف الأحمال

بعد استقالة مجلس وليد دعبس، من هو رئيس مجلس مودرن سبورت الحالي؟

درجات الحرارة المسجلة الآن فى الظل بالمحافظات

انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024

وفاة أحمد رفعت، استقالة وليد دعبس من رئاسة نادي مودرن سبورت

أخبار الأهلي، عودة كهربا وتاو أمام بيراميدز وتجديد عقد معلول

منوعات

المزيد

الدنيا حظوظ، عجوز أمريكية تأخرت طائرتها ففازت بـ5 ملايين دولار (صورة)

تصميم أول نموذج لفأر مزود بجهاز مناعة بشري يشبه الإنسان

لحظة تحبس الأنفاس، طائرة تفقد عجلة أثناء إقلاعها (فيديو)

رجل قعيد يلقي زجاجتي مولوتوف على القصر الملكي النرويجي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع البطاطس والبامية في سوق العبور

انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء 9-7-2024 في السوق

كم سجل سعر جرام الذهب منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء بالسوق المصرى

المزيد
ads

انفوجراف

وفاة أحمد رفعت تعصف بمجلس مودرن سبورت (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم التثويب في غير أذان الفجر؟ الإفتاء تجيب

دعاء عاشوراء، أفضل ما يقال في هذا اليوم

تفسير حلم الجراد في المنام وعلاقته بارتكاب المعاصى والذنوب

المزيد
الجريدة الرسمية