البورصة المصرية، الأسهم الأكثر ارتفاعا وانخفاضا بمنتصف تعاملات اليوم

البورصة المصرية، استكملت مؤشرات البورصة المصرية الصعود بحركة تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 9 يوليو 2024 ، حيث احتلت مجموعة من الأسهم أكثر ارتفاعا وانخفاضا بـحركة التداولات اليوم بالبورصة المصرية، حسب موقع البورصة بمنتصف جلسة تداولات اليوم.

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الأسهم الأكثر ارتفاعا

العامة لمنتجات الخزف والصيني.

اليكو.

جولدن تكس.

جى بى.

البنك المصرفى لتنمية الصادرات.

الأسهم الأكثر انخفاضا

جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية.

كونكريت .

وادي كوم إمبو.

أبوقير.

ايه كابيتال القابضة.

اسهم البورصة المصرية، فيتو

حركة تداولات منتصف جلسة الثلاثاء 9 يوليو 2024

صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.29 % عند مستوى 28.403.75 نقطة.

صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.62% عند مستوى 6.337.92 نقطة.

صعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.58% عند مستوى 9.181.08 نقطة.

صعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.30% عند مستوى 2.760.78 نقطة.

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