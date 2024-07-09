البورصة المصرية، الأسهم الأكثر ارتفاعا وانخفاضا بمنتصف تعاملات اليوم
البورصة المصرية، استكملت مؤشرات البورصة المصرية الصعود بحركة تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 9 يوليو 2024 ، حيث احتلت مجموعة من الأسهم أكثر ارتفاعا وانخفاضا بـحركة التداولات اليوم بالبورصة المصرية، حسب موقع البورصة بمنتصف جلسة تداولات اليوم.
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الأسهم الأكثر ارتفاعا
- العامة لمنتجات الخزف والصيني.
- اليكو.
- جولدن تكس.
- جى بى.
- البنك المصرفى لتنمية الصادرات.
الأسهم الأكثر انخفاضا
- جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية.
- كونكريت .
- وادي كوم إمبو.
- أبوقير.
- ايه كابيتال القابضة.
حركة تداولات منتصف جلسة الثلاثاء 9 يوليو 2024
- صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.29 % عند مستوى 28.403.75 نقطة.
- صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.62% عند مستوى 6.337.92 نقطة.
- صعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.58% عند مستوى 9.181.08 نقطة.
- صعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.30% عند مستوى 2.760.78 نقطة.
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