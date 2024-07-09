الثلاثاء 09 يوليو 2024
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اقتصاد

خبير أسواق مال: منصة تلقي المقترحات بالبورصة تعزز الحوار المجتمعي مع عناصر سوق المال

منصة حوار على موقع
منصة حوار على موقع البورصة المصرية ، فيتو

البورصة المصرية، أعلنت إدارة البورصة المصرية اليوم الثلاثاء عن إطلاق منصة لتلقي المقترحات والحوار المجتمعي على موقعها الإلكتروني تحت اسم "منصة حوار البورصة"، بحيث تتضمن نموذجا لتلقي المقترحات وأيضا الموضوعات تحت الدراسة مع نموذج لإبداء الرأي بشأنها، وذلك لتلقي آراء كافة عناصر السوق تعزيزًا للمشاركة التفاعلية وإثراء لعملية اتخاذ القرار.

 

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البورصة المصرية، فيتو 

منصة حوار البورصة على موقع البورصة المصرية 

ومن جانبه قال الدكتور محمد عبدالحليم خبير أسواق المال لــ “ فيتو ”: تم اضافة منصه جديدة تحت مسمى " منصة حوار البورصة" على موقع البورصة المصرية حيث تضمنت المنصه محورين مهمين ( استراتيجيات البورصة - تلقي المقترحات ).

 

وأشار الى ان ذلك يأتى فى اطار استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير التي اعتمدت في إعدادها على الحوار المجتمعي البناء مع كافة أطراف السوق، ومن منطلق حرص إدارة البورصة المصرية على استمرار وتعزيز الحوار المجتمعي مع مختلف عناصر منظومة سوق المال، وعملًا على توفير عدة بدائل للتواصل الفعال والبناء بين إدارة البورصة المصرية ومجتمع سوق المال،  ورغبة في التواصل مع مختلف شرائح المستثمرين والمتداولين.

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استراتيجية تطوير البورصة والتنافس في المنطقة

وأوضح عبد الحيلم أن اعلان البورصة عن تلك المنصه يأتى أنطلاقا من تاريخ طويل يمتد إلى أكثر من 140 عام، حيث تسعى استراتيجية تطوير البورصة المصرية إلى استمرارية ريادتها ووضعها التنافسي في المنطقة.

 

ولفت الى أن  سوق المال المصرى رائد إقليميا وفى مقدمة الأسواق على مستوى العالم في النصف الأول من القرن العشرين، ولم تكن البورصة المصرية رائدة فقط من حيث الإنشاء ولكن كانت في فترات سابقة مرجعًا للتشريعات المنظمة وقواعد العمل للعديد من البورصات الإقليمية. 

 

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منصة حوار على موقع البورصة المصرية  ، فيتو 

 

حركة تداولات منتصف جلسة الثلاثاء 9 يوليو 2024 

  • صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.29 % عند مستوى 28.403.75نقطة.
  • صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.62%  عند مستوى 6.337.92نقطة.
  • صعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.58% عند مستوى 9.181.08نقطة.
  • صعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة  0.30% عند مستوى 2.760.78   نقطة.

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البورصة المصرية، فيتو 

 

محاور استراتيجية البورصة المصرية - سوق المال - الرئيسية 


1. المحور الأول: الإطار العام للسوق ويتضمن عدد 9 بنود.
2. المحور الثاني: الطروحات ويتضمن عدد 5 بنود.
3. المحور الثالث: تطوير قواعد قيد الأوراق والأدوات المالية ويتضمن عدد 9 بنود.
4. المحور الرابع: تطوير قواعد وآليات التداول ويتضمن عدد 19 بندًا.
5. المحور الخامس: الأسواق والأدوات المالية الجديدة ويتضمن عدد 5 بنود.
6. المحور السادس: الترويج ونشر الثقافة المالية والتدريب والعلاقات الدولية ويتضمن عدد 11 بندًا.
7. المحور السابع: التكنولوجيا المالية ويتضمن عدد 3 بنود.

 

 

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