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اقتصاد

البورصة المصرية، المؤشرات تتلون بالأخضر في منتصف تعاملات اليوم

مؤشرات التداول، فيتو
مؤشرات التداول، فيتو

البورصة المصرية، ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف حركة تداولات اليوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024، لتتلون المؤشرات بالأخضر، حيث صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.24% عند مستوى 28.331.99 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.81 % عند مستوى 6.274.51 نقطة، كما صعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.86 % عند مستوى 9.131.86 نقطة، كما صعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.08 % عند مستوى 2.805.00 نقطة. 

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متابعة السوق، فيتو

مؤشر البورصة المصرية صاعد والمؤشر الثلاثيني لديه مقاومة عند 29 ألف نقطة

من جانبها قالت الدكتورة صفاء فارس خبيرة أسواق المال لــ "فيتو": مؤشر البورصة المصرية صاعد والمؤشر الثلاثيني لديه مقاومة عند 29 ألف نقطة وباختراق المقاومة يكون المستهدف الصاعد عند 31 ألف نقطة، والدعم الرئيسي للمؤشر عند 27600 نقطة.

وأضافت: المؤشر السبعيني صاعد ولديه مقاومة عند 6400 نقطة وباختراق المقاومة يكون المستهدف الصاعد 6700 نقطة، كما أن أهم الأسهم حديد عز وبالم هيلز والتجاري الدولي باعتبارهم من أهم الأسهم القيادية التي تبنى عليهم اتجاهات مؤشرات البورصة المصرية.

د. صفاء فارس، فيتو 

حركة تداولات البورصة المصرية

  • صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.24 % عند مستوى 28.331.99 نقطة.
  • صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.81%  عند مستوى 6.274.51 نقطة.
  • صعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.86 % عند مستوى 9.131.86 نقطة.
  • صعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.08 % عند مستوى 2.805.00 نقطة.

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