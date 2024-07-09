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اقتصاد

خبيرة سوق مال تحلل اتجاه حركة البيع والشراء مع عودة الطروحات للبورصة

صفاء فارس
صفاء فارس

سوق المال المصرى، استكملت مؤشرات البورصة المصرية الصعود بحركة تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 9 يوليو 2024، بإجمالي عدد عمليات بيع وشراء بلغت 99.75 ألف عملية بجلسة التداول. 

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البورصة المصرية، فيتو 

 

صفاء فارس: صعود فى حركة تداولات البورصة المصرية بسبب مشتريات المصريين

ومن جانبها قالت الدكتورة  صفاء فارس خبيرة اسواق المال لــ “ فيتو”: هناك صعود فى حركة تداولات البورصة المصرية بسبب مشتريات المصريين التى ساهمت فى ارتفاع المؤشرات.

 

وأشارت إلى أن مؤشرات البورصة المصرية استمرت في المسار المرتفع على صعود بتسجيل قيمة تداولات عالية مشيرة إلى أن: قوى شرائية سيطرت على حركة التعاملات، وهو الأمر الذى دفع المؤشرات إلى التحول إلى اللون الأخضر مما فرض حالة من الاستقرار واستكمال تخطى مستويات جديدة.

 

وأضافت فارس قائلة: حالة من الارتفاع فى مؤشرات البورصة المصرية كانت متوقعة خلال جلسات هذا الأسبوع نتيجة صعود المؤشرات بالتزامن مع القوى الشرائية التي تسيطر على البورصة المصرية، خاصة مع الإعلان عن عودة برنامج الطروحات فى أكتوبر المقبل، وهو الأمر الذى دفع المستثمر إلى ضخ المزيد من الأموال بأدوات سوق المال الاستثمارية. 

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بدء برنامج الطروحات في البورصة المصرية أكتوبر المقبل

 وأضافت فارس قائلة: الجميع في انتظار البدء فى تنفيذ برنامج الطروحات بالبورصة باعتبارها أهم الموارد الاقتصادية للدولة، حيث أن سوق المال يعد القاطرة الأساسية لاقتصاد الدول، كما ان سوق المال يواجه تحديات كبيرة على مدار العشر سنوات الماضية حالت دون القيام بدوره الأساسى فى دعم الاقتصاد الكلى للدولة بداية من الأزمة الاقتصادية مرورا بفرض ضريبة الأرباح الرأسمالية.

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حركة تداولات منتصف جلسة الثلاثاء 9 يوليو 2024 

  • صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.29 % عند مستوى 28.403.75 نقطة.
  • صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.62%  عند مستوى 6.337.92 نقطة.
  • صعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.58% عند مستوى 9.181.08 نقطة.
  • صعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة  0.30% عند مستوى 2.760.78  نقطة.

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