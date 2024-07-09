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أخبار مصر

الحالة المرورية اليوم، انتظام حركة السيارات على الطرق الصحراوية (فيديو)

الحالة المرورية اليوم
الحالة المرورية اليوم
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 الحالة المرورية اليوم الثلاثاء، استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى الفضائية، الحالة المرورية في شوارع وميادين القاهرة وبعض المحافظات. 

ورصدت المتابعة الميدانية زحامًا مروريًّا  بكوبرى القبة ونفق العروبة، محور 26 يوليو، الطريق الدائرى الأوسطى، شارع السودان، كوبري 6 أكتوبر، طريق الحرية، كورنيش النيل، شارعى الهرم وفيصل، ومحور جمال عبد الناصر بمنطقة أكتوبر، محور صفط اللبن.

وشهدت حركة المركبات زحامًا بالمحاور الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة "كوبري أكتوبر - 15 مايو - الجلاء - كوبري الجامعة"، وشارعي فيصل وشارع البحر الأعظم، وكذلك محور صفط اللبن المتجه، إلى مناطق الجيزة، ومحاور الأوتوستراد وصلاح سالم ونفقي العروبة والأزهر وكوبري القبة وكوبري الحليمة.

 

حالة الطرق اليوم

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطرق الصحراوية والساحلية؛ الإسكندرية الصحراوي، والعلمين الصحراوي، والسويس الصحراوي، وسط انتشار الخدمات المرورية تحسبًا لأية حالة طارئة.

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