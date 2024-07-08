الإثنين 08 يوليو 2024
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أخبار مصر

تعرف على الحالة المرورية في القاهرة والجيزة اليوم (فيديو)

الحالة المرورية
الحالة المرورية

 الحالة المرورية اليوم الاثنين، استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى الفضائية، الحالة المرورية في شوارع وميادين القاهرة وبعض المحافظات.

ورصدت المتابعة الميدانية زحامًا مروريًّا بكوبرى القبة ونفق العروبة، محور 26 يوليو، الطريق الدائرى الأوسطى، شارع السودان، كوبري 6 أكتوبر، طريق الحرية، كورنيش النيل، شارعى الهرم وفيصل، ومحور جمال عبد الناصر بمنطقة أكتوبر، محور صفط اللبن.

حالة المرور اليوم 

وشهدت حركة المركبات زحامًا بالمحاور الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة "كوبري أكتوبر - 15 مايو - الجلاء - كوبري الجامعة"، وشارعي فيصل وشارع البحر الأعظم، وكذلك محور صفط اللبن المتجه، إلى مناطق الجيزة، ومحاور الأوتوستراد وصلاح سالم ونفقي العروبة والأزهر وكوبري القبة وكوبري الحلمية.


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