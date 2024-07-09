حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 9 - 7 - 2024

تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع الطفيف والتدريجي من 2:3 درجات مئوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بدءًا من اليوم الثلاثاء.



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الثلاثاء، وتوقعت أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا معتدل رطب ليلًا على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارًا

كما توقعت أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى الوجه البحري وشمال الصعيد وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



حالة الطقس ليلًا

وتوقعت هيئة الارصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس معتدلًا رطب ليلًا على شمال البلاد مائلًا للحرارة رطب ليلًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية اليوم على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

حالة الطقس اليوم

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة المحسوسة:40

درجة الحرارة الصغرى: 27

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:32

درجة الحرارة المحسوسة: 35

درجة الحرارة الصغرى: 23

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة المحسوسة:37

درجة الحرارة الصغرى: 25

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:38

درجة الحرارة المحسوسة:41

درجة الحرارة الصغرى: 29



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 39

درجة الحرارة المحسوسة: 41

درجة الحرارة الصغرى: 25

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:42

درجة الحرارة المحسوسة: 43

درجة الحرارة الصغرى:28