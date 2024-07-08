الإثنين 08 يوليو 2024
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حوادث

إحالة المتهمين بالتعدي على بلوجر في حفل مريم الحركى للمحاكمة

حفل مريم الحركى
حفل مريم الحركى

أحالت النيابة العامة، المتهمين بالتعدي على البلوجر حسن بيسو خلال حضوره حفل صديقته البلوجر مريم الحركي بالتجمع إلى محكمة الجنح، وتحددت جلسة 9 يوليو الجارى لنظر محاكمة المتهمين.

واستمعت نيابة التجمع، إلى أقوال الشهود في واقعة التعدي على البلوجر حسن بيسو، حيث قال أحد الشهود في الواقعة، إن البلوجر هو من قام ببدء الضرب والتعدي على الموجودين في الحفلة.

 قال البلوجر حسن بيسو في تحقيقات النيابة العامة، إنه أثناء حضوره حفل صديقته البلوجر مريم الحركي بالتجمع تعدى عليه مجموعة من الشباب بالضرب والتعدي عليه بقوة.

وأضاف البلوجر حسن بيسو، في التحقيقات، أنه أثناء المشاجرة أخرج شخص آلة حادة وقام بضربه في يده مما أدى إلى إصابته بإصابة خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتسلمت نيابة التجمع، التقرير الطبي للبلوجر حسن بيسو الذي كشف عن إصابته بإصابات خطيرة، جراء مشاجرة وقعت بينه وبين أشخاص داخل فيلا في منطقة التجمع أثناء حضور حفل صديقته البلوجر مريم الحركي.

وكشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة التعدى بالضرب على صانع محتوى على وسائل التواصل الإجتماعى، وإصابته بالتجمع بسبب تصوير فيديو داخل منزل البلوجر مريم الحركى.

 

 

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من صانع محتوى على وسائل التواصل الاجتماعى، مقيم بدائرة القسم؛ بتضرره من شخصين "صانعي محتوى على وسائل التواصل الاجتماعى" لقيامهما بالتعدى عليه بالسب والضرب، وإحداث إصابته بجروح وكدمات متفرقة بالجسم أثناء تواجدهم بإحدى المناسبات الخاصة بصديقة لهم "صانعة محتوى" بمنزلها بدائرة القسم.

 


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكبي الواقعة، واعترفا بارتكابهما الواقعة عقب نشوب مشاجرة بينهما والمجنى عليه خلال مشاركتهم بتلك المناسبة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

قصة خناقة البلوجر مريم الحركي

وتصدرت البلوجر مريم الحركي محركات البحث، وتداول نشطاء السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية مجموعة من الفيديوهات والصور الخاصة بحفل مريم الحركي.

وقالت مريم الحركي إنها لم تتحدث عما حدث في حفل عيد ميلادها من أجل الالتزام بالطلب الذي طلبه منها البلوجر حسن بيسو، بأن ما حدث في الحفل قد انتهى ولا داعي للحديث عنه في السوشيال ميديا، ولكنها فوجئت بأنه هو من يتحدث عن مشاجرة الأسلحة البيضاء التي وقعت خلال حفل عيد ميلادها ووجه لها عدة اتهامات، لذا قررت نشر فويس خاص به وهو يطلب منها ألا تتحدث عن الواقعة.

 

 

 

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