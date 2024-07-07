زعيم اليسار الفرنسي يزف بشرى سارة للفلسطينيين بعد مؤشرات فوزه بالانتخابات

تعهد زعيم اليسار الفرنسي، جان لوك ميلونشون، بالاعتراف بدولة فلسطين، وذلك بعدما أظهرت النتائج الأولية تقدم اليسار في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، التي أُجريت اليوم الاحد.

وقال ميلونشون: "سننفذ برنامجنا بالكامل، ومن ضمنه الاعتراف بدولة فلسطين".

تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة

وأضاف ميلونشون أن على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يعترف بهذه الهزيمة، وعلى رئيس الوزراء، جابرييل أتال، أن يرحل، كما يجب على ماكرون الآن أن يعهد بتشكيل الحكومة إلى الجبهة اليسارية.

وتابع: الشعب أعطانا الثقة، والنتائج أظهرت هزيمة أقصى اليمين.

تحالف اليسار في المرتبة الأولى أمام معسكر ماكرون واليمين المتطرف

وأظهرت تقديرات أولية أن تحالف اليسار حل في المرتبة الأولى أمام معسكر ماكرون واليمين المتطرف، خلال الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية في فرنسا، التي أُجريت اليوم الأحد.

وأشارت النتائج الأولية التي أعلن عنها مركز إيفوب، إلى حصول تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري على 180 إلى 215 مقعدا في الجمعية الوطنية (البرلمان)، وحصول معسكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (معا) على 150 إلى 180 مقعدا، بينما حصل التجمع الوطني اليميني المتطرف على 120 إلى 150 مقعدا.