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خارج الحدود

رئيس وزراء فرنسا بعد هزيمة ماكرون: سأقدم استقالتي غدا

رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل
رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال، فيتو

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال، اليوم الأحد، عن عزمه تقديم استقالته غدا الإثنين، بعد الهزيمة التي تعرض لها حزب الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون في الانتخابات التشريعية، مضيفا أنه سيقوم بالمهام التي تطلب منه لو تطلب الأمر ذلك.

زعيم اليسار يدعو ماكرون للدعوة لتشكيل الحكومة

وصرح زعيم ائتلاف اليسار الفرنسي جان لوك ميلونشون، اليوم الأحد، بأن على الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، دعوة أحزاب اليسار الفرنسي لتشكيل الحكومة.

ميلونشون، فيتو

وذكر ميلونشون بعد إعلان النتائج الأولية التي تشير إلى تقدم ائتلاف اليسار في الانتخابات الفرنسية، أن "ماكرون تعرض للهزيمة وعليه أن يعترف بذلك".

زعيم اليسار: إرادة الشعب يجب أن تحترم

وتابع ميلونشون الذي دعا إلى رحيل رئيس الوزراء أن "ماكرون يجب عليه الاعتراف بالهزيمة دون محاولة الالتفاف"، مضيفًا أن "هزيمة ماكرون مؤكدة بشكل واضح".

اليسار الفرنسي يتصدر نتائج الانتخابات ويدعو ماكرون للاعتراف بالهزيمة

الرئاسة الفرنسية: ماكرون سيحترم اختيار الشعب بشأن نتائج الانتخابات التشريعية

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