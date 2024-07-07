اليسار الفرنسي يتصدر نتائج الانتخابات ويدعو ماكرون للاعتراف بالهزيمة

صرح زعيم ائتلاف اليسار الفرنسي جان لوك ميلونشون، اليوم الأحد، بأن على الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، دعوة أحزاب اليسار الفرنسي لتشكيل الحكومة.

وذكر ميلونشون بعد إعلان النتائج الأولية التي تشير إلى تقدم ائتلاف اليسار في الانتخابات الفرنسية، أن"ماكرون تعرض للهزيمة وعليه أن يعترف بذلك".

زعيم اليسار: إرادة الشعب يجب أن تحترم

وتابع ميلونشون الذي دعا إلى رحيل رئيس الوزراء أن "ماكرون يجب عليه الاعتراف بالهزيمة دون محاولة الالتفاف"، مضيفًا أن "هزيمة ماكرون مؤكدة بشكل واضح".

الانتخابات الفرنسية، فيتو

وأشار إلى أن "إرادة الشعب يجب أن تحترم بشكل صارم الآن"، مؤكدا أن اليمين بعيد كل البعد عن تقديم الحلول المناسبة للمواطنين".

اليسار يحقق نتائج كبيرة في الانتخابات الفرنسية

وحقق تحالف اليسار فوزًا استثنائيًا في الدورة الثانية للانتخابات التشريعية الفرنسية 2024، وفقًا لمؤشرات أولية، كشفت عن تصدره الاستحقاق الديمقراطي، وبحسب المؤشرات الأولية أيضا حل اليمين المتطرف ثالثا في الانتخابات.