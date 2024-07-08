رئيس مجلس النواب يكشف مصير مخرجات الحوار الوطني ويوجه رسالة للسيسي

حنفي الجبالي، ثمن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الدور الذي يقوم به الحوار الوطني، مؤكدًا على أنه حوار بين فئات الشعب المختلفة.

أين تذهب مخرجات الحوار الوطني؟

وأضاف «الجبالي»، خلال لقاء خاص مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على قناة «إكسترا نيوز»: "الرئيس عبد الفتاح السيسي أوضح أن مخرجات الحوار الوطني سوف تعرض على مجلس النواب لإقرار ما يتم منها في ضوء الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب".

رئيس مجلس النواب يوجه رسالة للسيسي

وتابع رئيس مجلس النواب: "نشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على مبادرته في دعم الحوار الوطني، وهو مستمر ومتواصل، ومخرجاته تأتي إلينا في مجلس النواب لكي نرى وننفذ ونعمل على تطبيق ما يتفق منها مع الدستور واللائحة الداخلية للمجلس والتشريعات القائمة".

توصيات مهمة للحوار الوطني

في وقت سابق، قال الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن المجلس خرج بتوصيات غاية في الأهمية بكافة المحاور.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز: “بالأمس احتفلنا بمرور عامين على بدء انطلاق جلسات الحوار الوطني، وذلك بناء على توجيه من الرئيس السيسي، والحوار الوطني حقق حوار مجتمعي على أعلى مستوى، خلال مجلس الأمناء الذى يضم 19 عضوا، فضلًا عن المنسق العام ضياء رشوان، ورئيس اللجنة الفنية المستشار محمود فوزي، وانتهينا إلى عقد لقاءات كبيرة جدا وموسعة حضر فيها عدد من المواطنين والأحزاب السياسية والقوى الوطنية والنقابات والجمعيات”.



وتابع: "انتهينا إلى عدد كبير من التوصيات وصلت إلى 125 توصية فى المرحلة الأولى، فضلًا عن 97 توصية خاصة بالمحور الاقتصادي".