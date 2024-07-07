الأحد 07 يوليو 2024
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الحوار الوطني: خروج توصيات مهمة من مجلس الأمناء بكل المحاور

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن المجلس خرج بتوصيات غاية في الأهمية بكافة المحاور.

125 توصية لمجلس الحوار الوطني

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز: “بالأمس احتفلنا بمرور عامين على بدء انطلاق جلسات  الحوار الوطني، وذلك بناء على توجيه من الرئيس السيسي، والحوار الوطني حقق حوار مجتمعي على أعلى مستوى،  خلال مجلس الأمناء الذى يضم 19 عضوا، فضلًا عن المنسق العام ضياء رشوان، ورئيس اللجنة الفنية المستشار محمود فوزي، وانتهينا إلى عقد لقاءات كبيرة جدا وموسعة حضر فيها عدد من المواطنين والأحزاب السياسية والقوى الوطنية والنقابات والجمعيات”. 

وتابع: "انتهينا إلى عدد كبير من التوصيات وصلت إلى 125 توصية فى المرحلة الأولى، فضلًا عن 97 توصية خاصة بالمحور الاقتصادي".


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الدكتور طلعت عبدالقوي مجلس أمناء الحوار الوطني الحوار الوطنى

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