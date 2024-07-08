الإثنين 08 يوليو 2024
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سياسة

حنفي جبالي: لسنا مجلسا لتصيد الأخطاء ونلقي الضوء على أداء الحكومة

حنفي الجبالي رئيس
حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، فيتو

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن ما يموج به العالم من نزاعات سواء نزاعات مسلحة أو سياسية فأن السياسة الخارجية المصرية لا تقل عن السياسة الداخلية وهما متكاملتان، مشددًا على أن دور البرلمان في هذا الإطار دائمًا دور إيجابي، منوهًا بأن مجلس النواب يعتبر الأمن القومي فرض عين على أعضاء المجلس.

 

جلسة خاصة لمجلس النواب لمناصرة غزة

وأضاف «جبالي»، خلال لقاء خاص على قناة «إكسترا نيوز»، أنه تم عقد جلسة خاصة لمناصرة غزة وكان دور مجلس النواب قوي جدًا وفاعل وتم المناقشة مع البرلمانات على مستوى العالم، مؤكدًا أنه تم توصيل وجه نظر الجانب المصري بصورة واضحة ولا خلاف حول وجه النظر المصرية.

كلمة مدبولي امام مجلس النواب، فيتو

وتابع رئيس مجلس النواب،: «نلقي جانبًا الآراء المخالفة من بعض البرلمانات التي لا تؤيد وجه النظر المصرية».

 

دور مجلس النواب الرقابي مع الحكومة

وتحدث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن استحداث مسألة التواصل السياسي لوزارة الشؤون النيابية، مؤكدًا أن التواصل السياسي دور لهذه الوزارة تحدده الحكومة بعيدا عن اختصاص مجلس النواب.

وأضاف: "مجلس الوزراء سيوضح هذه الجزئية ومحاورها وأبعادها فيما يتعلق بهذا الدور من التواصل السياسي، ونحن دائما متعاونون مع جهات الدولة، وكما قلت سابقا، ليس مجلس اصطياد أخطاء وإنما إلقاء الضوء على أداء الحكومة، لأننا ممثلون للشعب".

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رغبة الشعب في أداء الحكومة

وتابع رئيس مجلس النواب: "الشعب يريد أن يرى أداء الحكومة على أرض الواقع يلبي الطموحات والمقررات الموضحة والتكليفات الواردة للحكومة من رئاسة الجمهورية".

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