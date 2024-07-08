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سياسة

مدبولي في جلسة النواب: نحن أمام مسئولية كبيرة في ظل تحديات صعبة

الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي

قال الدكتور مصطفي مدبولي خلال كلمته امام الجلسة العامة لمجلس النواب، انه “لا شك أننا أمام مسئولية كبيرة في ظل التحديات التي يجب أن نواجهها”.


وأضاف مدبولي: أن برنامج عملنا اعتمد على رؤية مصر 2030 وجلسات الحوار الوطني"، مشيرا الي استكمال المسيرة التي بدأتها الدولة منذ 10 أعوام.

النواب يستمع لبرنامج الحكومة الجديدة


جاء ذلك في مقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تشهد الجلسة العامة اليوم، عرض برنامج الحكومة الجديدة، بعد أن أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أيام.

 

تشكيل لجنة دراسة برنامج الحكومة 


ومن المقرر بعد إلقاء برنامج الحكومة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن يتم تشكيل لجنة خاصة لدراسة البرنامج، برئاسة أحد وكيلي مجلس النواب، يحال إليها برنامج الحكومة، لتبدأ في عقد اجتماعات للمناقشة ثم صياغة تقرير للعرض على المجلس، ليتم الموافقة عليه أو رفضه.


ضوابط عرض برنامج الحكومة على مجلس النواب 
ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط عرض برنامج الحكومة على مجلس النواب ومنحها الثقة.

وتنص اللائحة على أن تتشكل اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة برئاسة أحد وكيلي مجلس النواب، على أن يُراعى في تشكيل اللجنة تمثيلُ المعارضة والمستقلين
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الدكتور مصطفى مدبولي مجلس النواب الحكومة الجديدة

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