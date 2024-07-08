جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بإصابة 23 جنديا خلال الساعات الـ24 الماضية

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الإثنين، بإصابة 23 عسكريا خلال الساعات الـ24 الماضية بينهم 17 أصيبوا في معارك غزة.

وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، مقتل قائد سرية في كتيبة الهندسة 601 برتبة رائد في معارك جنوب غزة.

إصابة 5 عسكريين خلال الـ 24 ساعة الماضية

وكشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إصابة 5 عسكريين أمس الأحد، 4 منهم في المعارك الدائرة بقطاع غزة.

عائلات الأسرى الإسرائيليين يطالبون بإتمام صفقة الأسرى

وكانت موجة احتجاجات اندلعت في تل أبيب تطالب بإقالة حكومة بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة وإعادة المحتجزين في غزة.