السبت 06 يوليو 2024
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يعلن عن حصيلة ضخمة للمصابين بين صفوفه

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أعلن جيش الاحتلال مساء اليوم السبت، إصابة 20 عسكريا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الجرحى منذ بدء العدوان على غزة إلى 4086.

خسائر جيش الاحتلال في غزة 

وكانت قد اندلعت موجة احتجاجات في تل أبيب تطالب بإقالة حكومة بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة وإعادة المحتجزين في غزة.

وكانت قد ذكرت عائلات الأسرى الإسرائيليين، في بيان مشترك صادر عنهم اليوم السبت: لا تسمحوا لنتنياهو بأن يفشل الصفقة مرة أخرى، ونحن أقرب من أي وقت مضى للقاء أبنائنا.

 

عائلات الأسرى الإسرائيليين يطالبون بإتمام صفقة الأسرى

وجاء في بيان عائلات الأسرى: "شعبنا يريد صفقة ولا يمكن أن تبنى إسرائيل من جديد بدونها، ومتطرفوا الحكومة لا يريدون".
وتعارض إسرائيل شرطا وضعته حماس للموافقة على المضي في مفاوضات وقف إطلاق النار، ينص على تقديم تعهد مكتوب من جانب الولايات المتحدة الأمريكية والوسطاء.

تل أبيب ترفض شرط حماس

وذكر موقع "واللا" العبري، أن رئيس الموساد دافيد برنياع سافر إلى الدوحة؛ ليبلغ المسؤولين القطريين بأن تل أبيب ترفض شرط حماس.
 

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