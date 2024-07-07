الأحد 07 يوليو 2024
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يعلن إصابة 5 عسكريين خلال الـ 24 ساعة الماضية

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إصابة 5 عسكريين خلال الـ24 ساعة الماضية، 4 منهم في المعارك الدائرة بقطاع غزة.

 

عائلات الأسرى الإسرائيليين يطالبون بإتمام صفقة الأسرى

وكانت  موجة احتجاجات اندلعت في تل أبيب تطالب بإقالة حكومة  بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة وإعادة المحتجزين في غزة.

وكانت عائلات الأسرى الإسرائيليين، ذكرت في بيان مشترك صادر عنهم السبت: لا تسمحوا لنتنياهو بأن يفشل الصفقة مرة أخرى، ونحن أقرب من أي وقت مضى للقاء أبنائنا.

وجاء في بيان عائلات الأسرى: "شعبنا يريد صفقة ولا يمكن أن تبنى إسرائيل من جديد بدونها، ومتطرفو الحكومة لا يريدون".

وتعارض إسرائيل شرطا وضعته حماس للموافقة على المضي في مفاوضات وقف إطلاق النار، ينص على تقديم تعهد مكتوب من جانب الولايات المتحدة الأمريكية والوسطاء.

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