عائلات الأسرى لنتنياهو: لا تذهب إلى واشنطن قبل إعادة المحتجزين

طالبت عائلات الأسرى المحتجزين في غزة، في بيان صادر عنهم اليوم الاثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم الذهاب إلى واشنطن قبل إعادة المختطفين.

عائلات الأسرى تطالب نتنياهو بتوقيع صفقة الأسرى قبل الذهاب إلى واشنطن

وجاء في بيان عائلات الأسرى:" إلقاء خطاب بالكونجرس قبل التوقيع على صفقة خطيئة إزاء هدف الحرب الأساسي المتمثل بإعادة المختطفين".

وفي وقت سابق تظاهر آلاف الإسرائيليين في القدس المحتلة للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى.

كما اندلعت تظاهرات حاشدة، في تل أبيب لمطالبة حكومة بنيامين نتنياهو بصفقة تبادل المحتجزين الإسرائيليين مع حماس.

ولفت وزير حرب الاحتلال يوآف جالانت إلى أن بلاده في توقيت حساس وعليهم إبرام صفقة لاستعادة الرهائن المحتجزين في غزة