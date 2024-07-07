الأحد 07 يوليو 2024
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يعلن إصابة ضابط كبير خلال المعارك جنوب غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أعلن جيش الاحتلال، مساء اليوم الأحد، إصابة ضابط برتبة مقدم يشغل منصب قائد الكتيبة 52 في الجيش الإسرائيلي خلال المعارك جنوب قطاع غزة.

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، مقتل قائد سرية في كتيبة الهندسة 601 برتبة رائد في معارك جنوب غزة.

إصابة 5 عسكريين خلال الـ 24 ساعة الماضية

وفي وقت سابق من اليوم، كشف  جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إصابة 5 عسكريين خلال الـ24 ساعة الماضية، 4 منهم في المعارك الدائرة بقطاع غزة.

عائلات الأسرى الإسرائيليين يطالبون بإتمام صفقة الأسرى

وكانت  موجة احتجاجات اندلعت في تل أبيب تطالب بإقالة حكومة  بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة وإعادة المحتجزين في غزة.

وكانت عائلات الأسرى الإسرائيليين، ذكرت في بيان مشترك صادر عنها السبت: لا تسمحوا لنتنياهو بأن يفشل الصفقة مرة أخرى، ونحن أقرب من أي وقت مضى للقاء أبنائنا.

وجاء في بيان عائلات الأسرى: "شعبنا يريد صفقة ولا يمكن أن تبنى إسرائيل من جديد بدونها، ومتطرفو الحكومة لا يريدون".

وتعارض إسرائيل شرطا وضعته حماس للموافقة على المضي في مفاوضات وقف إطلاق النار، ينص على تقديم تعهد مكتوب من جانب الولايات المتحدة الأمريكية والوسطاء.

جيش الاحتلال يعلن مقتل قائد سرية في معارك جنوب غزة

حصيلة كبيرة لخسائر جيش الاحتلال منذ بدء العدوان على غزة (إنفوجراف)

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