سرايا القدس تقصف حشودا للاحتلال في الشجاعية

أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- في بيان اليوم الخميس، إنها قصفت بقذائف الهاون حشودا إسرائيلية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

كتائب القسام توقع قوة إسرائيلية بكمين في الشجاعية

وفي السياق ذاته ذكرت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس - في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أنها أوقعت قوة إسرائيلية في كمين محكم واشتبكت مع أفرادها وأوقعتهم بين قتيل وجريح في حي الشجاعية.

وفي المقابل اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 17 جنديا في معارك غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع حصيلة جرحاه المعلنة إلى 4066 عسكريا منذ بداية الحرب، بينهم 2069 خلال الهجوم البري.

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