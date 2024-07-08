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أخبار مصر

وكيل "اقتصادية النواب": الملف الاقتصادي التحدي الأهم أمام الحكومة

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

قال محمد عبد الحميد وكيل اللجنة الاقتصادية بـ مجلس النواب، إنه يتمنى التوفيق للحكومة الجديدة لأنه سيعود بكل الخير على جموع الشعب المصري. 

وأضاف "عبد الحميد" عبر قناة "إكسترا نيوز": "سنستمع لبرنامج الحكومة الذي سنتخذ قرارنا بناءً عليه، وأهم التحديات التي تواجه الحكومة هي التحديات الاقتصادية، لأنه سيعود على المواطن المصري بكل الخير". 

الناحية الاقتصادية أبرز تحديات الحكومة

وتابع: "الناحية الاقتصادية ستعود على المواطن، الذي يهمه استقرار الأسعار أو يلمس نزولا في بعض الأسعار، وأن يتحسن المستوى المعيشي وأن يحصل على خدماته بالحوكمة، كما يهمنا الناحية الزراعية والصناعية".

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اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب مجلس النواب الحكومة

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